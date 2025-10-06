櫻坂46・遠藤理子、“初選抜”に祝福の声「おめでとう」「努力の結果」
櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」（10月29日発売）のフォーメーションが5日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）で発表された。
【写真】櫻坂46松田里奈・遠藤理子に聞く、10thシングルまでの成長「もう泣きません」 卒業の上村莉菜・齋藤冬優花への思いも
フォーメーションは以下の通り。
（3列目左から）遠藤理子、松田里奈、大園玲、村山美羽、石森璃花、向井純葉
（2列目左から）的野美青、藤吉夏鈴、森田ひかる、田村保乃、山崎天
（1列目左から）山下瞳月、村井優、守屋麗奈
三期生の村井優が初の表題曲センターを務め、同じく三期生の遠藤理子が初の選抜入りを果たした。また、12thシングルでBACKSセンターを務めた石森璃花が選抜復帰。一方、前作で選抜だった谷口愛季や中嶋優月は、今回フォーメーションから外れる形となった。
番組放送後、SNS上では遠藤の初選抜を祝福する声が殺到。「えんりこ初選抜」のワードがトレンド入りし、「努力の結果」「おめでとう」「うれしすぎる」「全力で応援する」といったコメントが寄せられた。
