山善は、清潔な蒸気で加湿できるスチーム式加湿器「SteamCubeシリーズ」より、デザイン性と機能性を兼ね備えた「キューブ型スチーム式加湿器」を、2025年9月末に発売しました。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は1万2800円（税込）。

「キューブ型スチーム式加湿器」

記事のポイント

インテリアになじむスタイリッシュなキューブ形状のスチーム式加湿器。オレンジの光で蒸気を照らす「ムードランプ」機能を備えているので、たき火のようにリラックスした雰囲気を演出します。3段階の自動運転モードや、LED表示を消灯する「おやすみ運転」機能なども搭載しています。

スチーム式加湿器「SteamCube」シリーズは、水タンクが炊飯器のような釜形状なので脱着しやすく、お手入れが簡単なのが特徴。

新発売の「キューブ型スチーム式加湿器」は、キューブ型のスタイリッシュなデザイン性と、湿度センサーによる自動運転で機能性を両立しています。

さらに、蒸気にオレンジ色の光を灯す「ムードランプ」機能を搭載しているので、焚き火のようなヒーリング効果で、加湿しながらリラックスできる空間を演出します。

本体は転倒しても内部の水がこぼれにくい安定感のある本体形状かつ転倒流水防止構造を採用しており、小さなお子さんやペットがいるご家庭でも安心して使用できます。また、チャイルドロック機能や足がかかっても外れやすいマグネットコードなど、安全性にもこだわっています。

湿度センサーを搭載しており、設定した湿度範囲を保つように自動で加湿運転の強弱が切り換わり、無駄な加湿を防ぎます。自動運転は、「うるおい」「快適」「エコ」の3段階のほか、静音で各表示が消灯する「おやすみ運転」など、好みや使用シーンに合わせて使用できます。

商品デザインは、世界のトップ100デザインスタジオに選定された、カロッツェリア・カワイと協業して開発。「加湿器らしくない加湿器」をコンセプトに設定し、リビングに置いても他のインテリアと馴染む、オーディオ機器のような洗練されたデザインとなっています。

適用床面積（強モード）は、木造和室：約9畳まで、プレハブ洋室：約15畳まで。

山善 「キューブ型スチーム式加湿器」 発売日：2025年9月末 実売価格：1万2800円（税込）

