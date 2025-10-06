アレフ（北海道札幌市）のハンバーグレストラン 「びっくりドンキー」が、北海道ソフトクリームとサツマイモをかけ合わせた新商品「さつまいもデザート」4種を10月8日から期間限定で販売します。

「さつまいもデザート」4種は、「おいもパフェ」（690円、以下、税込み）、「おいもサンデー」（490円）、「フライドスイートポテト」（690円）、「ジョッキパフェ（おいも）」（1590円）がラインアップ。

「おいもパフェ」はホクホクした食感を楽しめるよう、ダイスカットしたサツマイモをトッピング。カラメルソース、北海道ソフトクリーム、そして下層の青リンゴゼリーのさっぱりとした味わいが1度に楽しめます。「おいもサンデー」は、北海道ソフトクリームと香ばしいカラメルを合わせ、トッピングした「大学イモ」がアクセントになった一品。

「フライドスイートポテト」は、熱々の揚げたてサツマイモスティックに、カスタード風バニラアイスが相性抜群なケーキデザートです。コーヒーと一緒に味わえるセットも販売。「ジョッキパフェ（おいも）」は「おいもパフェ」にバニラアイスやシフォンケーキなどをプラスしてジョッキで楽しむ、“たっぷりサイズ”のパフェです。