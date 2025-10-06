早くも視線は来年へ――。5日に凱旋門賞が終わり、英国の大手ブックメーカー、ウィリアムヒル社は既に来年の凱旋門賞（10月4日、パリロンシャン芝2400メートル）オッズを設定している。

連覇が懸かる凱旋門賞馬ダリズ（牡3＝仏グラファール、父シーザスターズ）が1番人気の11倍、凱旋門賞2着ミニーホーク（牝3＝愛A・オブライエン、父フランケル）が2番人気の13倍。凱旋門賞連覇は過去にクサール(1921、1922年)、コリーダ(1936、1937年)、タンティエーム(1950、1951年)、リボー(1955、1956年)、アレッジド(1977、1978年)、トレヴ(2013、2014年)、エネイブル(2017、2018年)の7頭が達成した。前年2着馬Vなら1924年マシーン、1952年ヌッチョ、1974年アレフランス、1988年トニービン以来、38年ぶり5頭目の記録になる。

愛レパーズタウンのチャンピオンズジュベナイルS（芝1600メートル）を制したベンヴェヌートチェッリーニ（牡2＝愛A・オブライエン、父フランケル）、凱旋門当日のパリロンシャンでマルセルブーサック賞（芝1600メートル）を制し、デビュー3連勝としたダイヤモンドネックレス（牝2＝愛A・オブライエン、父セントマークスバシリカ）が3番人気タイの21倍。

凱旋門賞3着ソジー（牡4＝仏ファーブル、父シーザスターズ）、英ヨークのインターナショナルSを制し、9月11日に発表された最新のロンジンワールドベストレースホースランキングで単独首位（レーティング128ポンド）のオンブズマン（牡4＝英J＆T・ゴスデン、父ナイトオブサンダー）と並び、凱旋門賞5着ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智、父エピファネイア）が26倍で5番人気タイ。凱旋門賞14着クロワデュノール（牡３＝斉藤崇、父キタサンブラック）は34倍で8番人気タイに設定されている。