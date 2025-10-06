¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥º»²Àï·èÄê¡¡NOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¶þ»Ø¤Î¹â³Û¾Þ¶âÂç²ñNOBUTA¡¡GROUP¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥Á¼çºÅ¡¢23¡Á26Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡Ë¤Ë¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁÐ»Ò¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¡¢´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡´ä°æ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ïº£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËËÜ³Ê»²Àï¡£Ëå¤ÎÀéÎç¤Ï5·î¤Î¥ê¥Ó¥¨¥é¥Þ¥ä¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡¢»Ð¤ÎÌÀ°¦¤Ï8·î¤Î¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¥Ä¥¢¡¼»Ë¾å½é¤ÎÁÐ»ÒÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¢¥¸¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¤¡¢º£½µ¤Î¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¦¥Û¥ó¥À¡Ê10Æü³«Ëë¡¢ÀÅ²¬¡¦ÅìÌ¾CC¡Ë¤ËÂ³¤¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ËÄ©¤à¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÌÀ°¦¤¬2°Ì¡¢ÀéÎç¤¬4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤êº£Ç¯¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Àª¤Ç¤Ïº£µ¨3¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¡¢Æ±2°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê22¡áÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢Æ±3°Ì¤Î¿ûÉö²Ú¡Ê20¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Î¥¤¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¡Ê33¡á´Ú¹ñ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ°½µ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£