任期満了に伴い、12年ぶりに行われた加賀市長選挙は５日、新人の山田利明さんが現職に6500票余りの大差で初当選を果たしました。

一夜明け、山田さんは有権者の票の重みを感じながら、市民のための政治を行いたいと決意を新たにしました。

山田利明さん「自分の感極まった顔というか…興奮のピークの顔ですよね。こんな顔してるんかなと思って」

加賀市長選挙を制した市の元教育長で新人の山田利明さん。

「CHANGE かが」をスローガンに、トップダウンの政治から市民目線に立った政策への転換などを訴え、12年ぶりに新市政の誕生となりました。

山田利明さん「市民のための政治をします。しっかりこれは約束する頑張ります。」

住民とのタウンミーティングの開催や、高等教育機関の早期設置に意欲

一方、市政の継続を訴え4回目の当選を目指した現職の宮元陸さん。

5日夜、会場には早くから県内の市長や町長が姿を見せ票の行方を見守りますが…。

訴えた政策は有権者に届かず、大きく差をつけられる結果となりました。

敗戦の弁を述べる宮元陸さん「皆さん方の期待にお応えすることができませんでした。これもすべて私の精進の至らなさ。心からお詫びを申し上げます。」

山田さんは6日、北陸放送を訪れ、住民とのタウンミーティングの開催や、高等教育機関の早期設置に意欲を示した上で、宮元市長が進めてきた施策についても改めて検証し、良いものは継承していく考えを示しました。

山田利明さん「施策についてしっかり実際どんなものかという事を各課長から報告を受けて。かかる費用を勘案しながらいいもの、そして効果が出るものは残して推進していきたい」

今回の投票率は63.69%で、2005年の合併以降、最も低くなりました。