おやつカンパニーは、秋の夜長の家飲みにもぴったりな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの期間限定フレーバーとして、「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」を10月6日から全国のコンビニエンスストアで、「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」を10月20日から全国のスーパーマーケットで発売する。

ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買う消費者の姿を目撃した開発員の発案で生まれた“お酒を愉しむ大人”のためのベビースター。パリッポリッとした食感、ピリ辛な風味、ベビースターとピーナッツの組み合わせが奏でる旨辛いハーモニーの「ベビースターラーメンおつまみ」はお酒との相性抜群だとか。そんな「ベビースターラーメンおつまみ」に、チーズ好きなあなたに贈る濃厚なチーズ味が登場する。



「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」

「ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）」は、芳醇でコク深いチーズ味のベビースターと、甘みとコクのあるチーズ味に仕立てたピーナッツを合わせ、ダブルで織りなす濃厚なチーズの風味が広がる味わいとなっている。



「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」

「ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入」は、ピーナッツとチーズ味のベビースターを組み合わせ、チーズ特有の濃厚でクリーミーな味わいを愉しめる。

より濃厚なチーズ味を楽しめるべビースターを3本つなげた“3本麺”仕立てで、ワインやクラフトビールなど様々なお酒との相性抜群だとか。秋の夜長の家飲み時間を至福の時間に変えていく。今宵は、好みのお酒とともに、濃厚なチーズ味の「ベビースターラーメンおつまみ」での素敵な晩酌時間を愉しんでほしい考え。

［小売価格］

ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）：152円前後

ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入：319円前後

（すべて税込）

［発売日］

ベビースターラーメンおつまみ（旨み広がる濃厚チーズ味）：10月6日（月）

ベビースターラーメンおつまみ（チーズ味）6袋入：10月20日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp