「爆美女」山下美月、海外でパシャリ！微笑みSHOTにファンうっとり「ビジュ神ってる！」

10月5日、山下美月がInstagramを更新した。

【写真】ウエストちらりコーデなども公開

山下は、自身のInstagramアカウントにて、「Roger Vivierの展示会にご招待いただき パリへ行っていました」と切り出すと、「華やかな世界に魅了され シューズやバッグ達もより輝いて見えました」「着用しているベストも、ロジェのアイテムです」とコメント。

同時に、装飾が美しいベストにライムカラーのバッグを合わせたスタイリングや、ウエストがチラリと覗くセパレートのコーディネートなどを披露し、「海外でのファッションシュートは初めてでしたが とても素敵な経験ができました」と綴っていた。

この投稿に対し、SNS上には、「ビジュ神ってる！」「めちゃくちゃオシャレ」「爆美女」「パリがめっちゃ似合う」「大人っぽくて綺麗で素敵」「どの写真も美」といった、ファンからの絶賛の声があがっている。

かつて乃木坂46の人気メンバーとして活躍し、現在はモデル・女優としてマルチに活動している山下。今後も、フジテレビ系秋ドラマ『新東京水上警察』（10月7日放送開始）や、映画『愚か者の身分』（10月24日公開）などに出演することが発表されている。