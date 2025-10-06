滋賀県で開かれている国民スポーツ大会の陸上競技・少年男子100メートルで、おととい、星稜高校2年の清水空跳選手が2連覇を達成、今シーズン、陸上界を席巻した清水選手、今後も更なる飛躍が期待されます。

国民スポーツ大会の陸上競技、高校2年と3年の選手が出場する少年男子A100メートルの決勝。

雨が降る悪コンディションの中でもその強さを発揮します。

清水空跳選手「応援して下さる皆さんのパワーを元気玉として皆さんのパワーをもらいました」

スタート良く飛び出しライバル選手と競り合いますが、最後に抜け出しゴール、大会タイ記録となる10秒19の優勝タイムで今シーズンを締めくくりました。

7月のインターハイの10秒00は18歳未満の世界新記録

星稜高校2年・清水空跳選手「連戦と移動で疲労の中でしっかりと勝ち切ることができうれしかった。けがなく優勝を目標としてきて優勝できてほっとしている」

清水選手にとっては大きく成長したシーズン、7月の広島インターハイで、

たたき出したタイムは10秒00。

清水空跳選手「10秒00という自分でも衝撃のタイム。伝説を作ったのかなという気がします」

18歳未満の世界記録と日本高校記録を同時に塗り替え、16歳のアスリートは一気に世界の注目を集めました。

とにかく走ることが好き

とにかく走ることが大好きだという清水選手。ハードスケジュールの合間を縫って、中学校時代の恩師が顧問を務める陸上部員と交流を楽しむ姿も。

中学校時代の顧問で現在西南部中学校・上林奈穂教諭「中学の時よりさらに可動域が広がりムキムキとした大きい選手と違う体を全体的に使って力みのない走りになっていた」

日本陸連・山崎一彦強化委員長(9/2)「10秒00で走ったというところの未知数に期待したい」

世界陸上のリレー代表メンバーとして参加した事前練習で大きな収穫

世界陸上の400メートルリレー代表メンバーとして参加した事前練習では大きな収穫もありました。

清水空跳選手「Q世界陸上を振り返って。ピーキングをしっかりやっている。メンバーに入っていた4人の選手など色々見てきてやらなきゃいけないと強く実感した」

今シーズンの様々な経験を通して、清水選手は来シーズンでのさらなる飛躍を誓います。

清水空跳選手「10秒00をだしたことで注目度がより一層上がった。10秒0台を安定させたりどんなコンディションでも10秒1台をアベレージとして出して一発9秒台目標に頑張りたい」