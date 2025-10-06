グンゼの100％出資子会社であるSEESAY（シセイ）は、医療機器メーカーとの共同開発による独自素材と、着心地・寝心地にこだわった設計で、24時間365日いつでも疲労回復をサポートするスウェット「SCiENSLEEP（サイエンスリープ）デュアルニット」の先行販売を10月6日から応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で開始する。

睡眠環境の向上にこだわり、これまで数々の睡眠関連商品を開発してきたSEESAY。今回の「SCiENSLEEP デュアルニット」は、その知見を活かして開発した寒い季節にも対応した裏毛素材のスウエットタイプの疲労回復ウェアとなっている。医療機器メーカーと共同開発した独自素材を使用し、睡眠に大切な寝返りを研究し続けた寝返り専門家による独自のパターン設計を採用。さらに、外出時も着られるスタイリッシュなデザインで、就寝時はもちろん、リモートワークやリラックスタイム、外出時まで幅広いシーンで疲労回復をサポートする。

医療機器メーカーと共同開発したナノレベルのセラミックスを練り込んだ独自素材を採用。体温を効果的に吸収し、遠赤外線として体へ輻射するテクノロジーによって、血行促進をサポートする。

日本睡眠改善協議会認定の睡眠改善インストラクターの資格を持ち、“寝返り専門家”として快適な寝心地を追求し続けるジェイ‧オカダ氏がたどり着いた独自のパターン設計や細部へのこだわり、動きやすいストレッチ素材によって、快適な着用感を実現した。



「SCiENSLEEP デュアルニット」（ブラック／グレージュ）

トップス設計のこだわりとして、肩のラインとアームホールの設計の工夫で、肩から腕にかけてゆとりを持たせることで、寝返り時の腕の動きを妨げない。身幅に十分なゆとりを持たせることで、どんな姿勢でも体を締め付けない。横向き、うつ伏せ、仰向け、どの姿勢でも快適性をキープする。

ボトムス設計のこだわりとして、太ももから足首まで、脚全体の可動域を考慮したゆったり設計した。膝を曲げたり、脚を組んだりする動作もラクラクだという。一般的なパンツは外側に縫い目があるが、同商品は外側の縫い目をなくすことで寝返り時の違和感を軽減。横向きで寝た時にも縫い目が太ももに当たる不快感がない。寒い日は裾を絞って着用可能。季節や気分に合わせて調整できる。

素材のこだわりとして、薄手で軽量な裏毛生地とのこと。肌触りはサラッと快適で適度な保温性もある。さらに、ストレッチも効いているので、動きやすく快適だとか。

今回のプロジェクトでは、全リターンに専用ギフト袋を付ける。自身用はもちろん、大切な人への贈り物としてもおすすめとなっている。

［小売価格］2万5000円（税込）

［発売日］10月6日（月）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp