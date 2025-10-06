自民党の新しい総裁に高市早苗氏が選ばれた。近く招集される臨時国会で首相に選出される見通しだ。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「高市早苗氏が掲げる政策の最大の特徴は、右派イデオロギーと左派的経済運営という、本来は相容れない二つの軸を大胆に同居させた点にある」という――。

※10月中旬に招集される臨時国会で高市氏が首相に選出される公算が大きいことから、本稿では「高市早苗首相」という表現を使用しています。

写真提供＝共同通信社 記者会見する自民党の高市早苗新総裁＝2025年10月4日、東京・永田町の党本部 - 写真提供＝共同通信社

■「高市早苗首相」の誕生で日本はどうなるのか

「高市早苗首相」の誕生は、日本政治の“既定路線”を根本から書き換えるポテンシャルをもつ。

戦後の「男性中心政治」から脱し、国家の意思を女性が司るという構造転換は、単なるジェンダーの象徴ではない。

それは、政治・経済・社会のあらゆる回路を再設計しようとする構造革命の始まりにもなる。

高市政権は、右派的イデオロギーと左派的経済運営を同時に抱く、世界でも稀な“矛盾の政治体”。国家を強くしながら支え、市場を自由にしながら導く。

この二重構造は、戦後日本が避け続けてきた「政治が経済を動かす」という命題を、再び国家の中心に据える挑戦だ。

サッチャーの信念、トランプの激情を越えて、高市早苗は構造の知性で国家を再設計しようとしている。

財政と市場、官僚と政治、感情と制度――。

そのすべての矛盾を管理し、国家を再起動させる知的実験。

それが、「サナエノミクス」である。

この論考では、参政党の台頭に象徴される右派再編の潮流、制度内外でせめぎ合う構造的保守の行方、そして女性リーダーとしての存在がもたらす制度変革までを貫き、「矛盾を統治する国家＝日本型サッチャリズム」の全貌を分析していく。

■経済運営は「左派的」

高市早苗政権の最大の特徴は、右派イデオロギーと左派的経済運営という、本来は相容れない二つの軸を大胆に同居させた点にある。

防衛強化・憲法改正・経済安全保障といった保守の文法を踏襲しつつ、一方で、積極財政・賃上げ支援・中小企業救済という再分配政策を前面に出す。

国家を強くしながら、同時に支える――この二重構造が高市政治の核心である。

戦後日本の政治は、長く「中庸の保守」によって維持されてきた。

官僚と財界の協調を基盤とし、政治が極端な理念対立を避けることで安定を保った。

しかしこの「安定」はやがて「惰性」と化し、社会の構造疲労と経済の停滞をもたらした。

高市政権はその惰性を打ち破るべく、あえて矛盾を抱き込み、相反する要素を同時に駆動させることで、政治のダイナミズムを取り戻そうとしている。

この構造的実験を支えるのは、彼女が掲げる「責任ある積極財政」という独特の経済哲学である。

それは、国家が自ら需要を創出し、雇用を守り、賃金を底上げするという発想だ。

ここでの「責任」とは、放漫財政を防ぐという意味ではなく、国家が経済の未来に対して責任を負うという理念である。

すなわち、国家を“支配装置”ではなく、“経済の推進装置”として再定義する思想だ。

■高市氏が抱える「矛盾」の正体

しかし、この路線はリスクを伴う。

国家主導を強めれば市場が反発し、財政支出を拡大すれば国債の信認が揺らぐ。

逆に、金融正常化を急げば景気後退の圧力が高まる。

高市政権は常に、理念と現実、理性と感情の綱渡りを強いられることになるだろう。

それでもなお彼女が矛盾を抱えたまま前に進むのは、「矛盾こそが構造のエネルギーである」と信じているからではないだろうか。

高市首相の政治は、整合性ではなく構造的均衡によって動く。

右派的理念を持ちながら左派的政策を採用するのは、単なる選挙戦略ではなく、現代国家における“構造保守”の必然である。

つまり、保守とは秩序を守ることではなく、秩序を更新し続けることで初めて存続し得る――。

それが彼女の信念である。

サッチャーが「小さな政府」で英国を再生したように、高市首相は「構造を変える政府」で日本を再起動させようとしている。

前者が“市場を信じた保守”であるなら、後者は“国家を信じる保守”である。

これは、戦後日本政治における保守の第二形態＝構造的保守主義の出発点だ。

高市政権とは、矛盾を回避するのではなく、矛盾を統治の武器として使う政治である。

彼女の手にあるのは剣ではなく、バランスを取る秤でなければならない。

その秤の揺れこそが、新しい日本政治のリズムを刻んでいく。

■なぜ参政党は躍進したのか

高市政権が直面するもう一つの現実は、制度外から噴き上がる新しい右派のエネルギー――参政党の台頭である。

この動きは、単なる“新党ブーム”ではない。

戦後保守が築いた自民党一強構造の内部に生じた亀裂の具現化であり、国民の政治的エネルギーが制度の外へあふれ出した現象である。

熊本駅前で街頭演説をする参政党の神谷宗幣代表（写真＝Noukei314／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

参政党の戦略は、政治ではなくマーケティングの言語で設計されている。

筆者が〈なぜ参政党は躍進したのか…神谷代表の「高齢女性は子ども産めない」でもノーダメージだった恐ろしい理由〉（プレジデントオンライン、2025年7月23日7時配信）で指摘したように、その核は「共感→参加→シェア」というSNS時代の回路である。

彼らは支持者を“投票者”ではなく“共創者”として扱う。

オンライン発信を通じて共感を誘発し、リアルイベントで参加を促し、最終的に情報を自発的に拡散させる。

このプロセスは、まさに政治の構造化＝エンジニアリングである。

■「保守」の定義が変わりつつある

既成政党が理念や政策で動員を図るのに対し、参政党は「感情の共鳴構造」で支持を拡大する。

政治不信、社会的閉塞、コロナ禍以降の孤立感。

こうした負の感情をエネルギー源に変換し、“私たちが国家を動かす”という能動感覚を提供している。

それは、戦後政治の「管理される民主主義」に対する反動であり、同時に“参加する保守”という新しい形態の政治文化でもある。

この動きが意味するのは、多くが指摘するような保守勢力の分裂ではなく、保守理念の多層化である。

従来の自民党型保守は、官僚・財界・地方を結ぶ“秩序の保守”だった。

一方、参政党は情報社会の文法を取り入れた“ネットワークの保守”である。

秩序を守る保守から、共感を広げる保守へ――保守の定義そのものが変わりつつある。

この外部構造に対し、高市政権は無視することも、同化することもできない。

むしろ、参政党が生み出した“共感の政治構造”を、国家運営の次元で再構築する必要がある。

写真＝iStock.com／mizoula ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mizoula

■参政党の台頭は脅威ではない

ここで鍵を握るのが、思想・構造化・実装という三段階のソートリーダーシップである。

第一に、思想。

高市首相が掲げる「責任ある積極財政」や「国家主導の再生」は、政策ではなく国家哲学として再提示されるべきだ。

参政党が感情で政治を動かしたように、高市政権は「理念で感情を包み込む」構造を設計しなければならない。

第二に、構造化。

高市政権の課題は、国民にわかりやすく理念を“構造として見せる”ことにある。

財政・防衛・社会保障・地方創生を“統合的システム”として可視化し、国民が自ら関与できる回路を設計する――これが、政治の新しい形である。

第三に、実装。

参政党の強みは、スピードと自発性である。

高市政権もまた、行政の遅延構造を突破し、政策決定と実行を結ぶリアルタイム政治を確立する必要がある。

政治はもはや議場で完結しない。

実装とは、制度を通じて理念を社会に流し込むことである。

参政党は、保守の“外側”からこの時代の構造転換を促した。

高市政権は、“内側”からそれを制度として定着させなければならない。

外からの共感と、内からの構造――この二つが重なったとき、日本政治はようやく「右派の再結節」を果たすだろう。

参政党の台頭は、脅威ではない。

それは、高市改革が進化するための鏡像的存在である。

制度の外側が描いた共感の回路を、制度の内側でどこまで構造化できるか。

その答えが、サナエノミクスの成熟度を決める。

保守が再び“思想と構造”を取り戻すかどうか――その試金石は、すでに国民の目の前にある。

■尊敬するサッチャーとは「真逆」

高市早苗首相の政治思想を語るとき、避けて通れないのが英国のマーガレット・サッチャーである。

高市氏が若き政治家時代から尊敬してきたこの「鉄の女」は、信念の強さと断行力で英国を再生させた。

だが、その政治哲学は単なる模範ではなく、むしろ対照的な鏡像として存在している。

サッチャーは「市場を信じて国家を退場させた」が、高市首相は「国家を信じて市場を再設計する」ように想える。

同じく保守を名乗りながら、両者の方向性は真逆である。

1970年代、英国は「英国病」と呼ばれた経済停滞と労組支配の混乱に苦しんでいた。

サッチャーは、これを「国家が経済に介入しすぎた結果」と断じ、民営化・規制緩和・緊縮財政を断行した。

その結果、英国は短期的な痛みと引き換えに競争力を取り戻したが、社会的分断という後遺症を残した。

2001年、ケネディ宇宙センターを視察したマーガレット・サッチャー元英国首相（写真＝NASA／PD-USGov-NASA／Wikimedia Commons）

■「日本型サッチャリズム」とは

サッチャーの政治は「信念の政治」であり、理念を制度に優先させた。

対して高市首相が置かれているのは、まったく逆の状況である。

日本は市場の硬直化、地方の衰退、人口減少による社会の収縮という“静かな危機”の中にある。

国家の介入が過剰なのではなく、国家の機能が麻痺している。

ゆえに彼女は、サッチャーの逆を行く――国家を再び前線へと押し出す。

財政出動、成長戦略、技術投資、賃上げ支援。

これらは「市場への介入」ではなく、「国家機能の回復」である。

サッチャーは信念を政策に変えた。

高市は信念を構造に変える。

それが、両者の決定的な違いである。

サッチャーが「理念で制度を破壊した」とすれば、高市は「構造で理念を再構築する」。

このアプローチの違いは、単なる政治技術の問題ではない。

それは、国家観そのものの違いを意味する。

サッチャーの時代、政治は「思想で社会を導く」ものであった。

だが21世紀の日本では、政治は「構造で社会を支える」ものである。

高市首相の日本型サッチャリズムは、理念と制度の関係を逆転させる。

信念を前面に出すのではなく、信念を制度に埋め込み、政治の持続性を担保する。

つまり、信念を構造化する政治である。

■高市氏が「取り戻そうとしているもの」

しかし、この構造主義的保守には危うさもある。

制度の内部で動く限り、政治は制度の限界を超えられない。

そのため、高市首相は常に制度との摩擦を前提としている。

官僚制、財政規律、連立政治――これらの制約を乗り越えるには、「政治が制度の上に立つ」という思想的明確さが必要だ。

ここに、彼女がサッチャーから学び、なお超えようとしているものがある。

サッチャーは「国家よりも個人」を信じ、高市は「市場よりも国家」を信じる。

この違いは、時代背景だけではなく、国家グランドデザイン構造の差である。

サッチャーが産業国家の再生を目指したのに対し、高市首相は「構造国家の再定義」を目指す。経済だけでなく、行政・地方・社会のシステム全体をひとつの有機体として再設計する。

日本型サッチャリズムとは、信念の断行ではなく、制度の再設計による秩序の刷新である。

それは、理念を叫ぶ政治ではなく、理念を構造で実装する政治。

高市首相が描く保守の未来は、信念よりも構造を、情熱よりも設計を重んじる“構造的保守主義”の時代である。

サッチャーが自由を取り戻したように、高市は国家の知性を取り戻そうとしているのではないか。そしてこの「知性による統治」こそが、サナエノミクスの真の意味であり、日本型サッチャリズムの核心なのではないかと分析されるのだ。

■サナエノミクスの「最大のリスク」

サナエノミクスの最大の特徴は、政治が緩和を志向するほど、現実が引き締めへと傾くという逆説的構造にある。

この経済逆説は、財政・金融・為替という三つの力が、互いに干渉しながら均衡点を探す構造的現象である。

高市政権が掲げる「責任ある積極財政」は、政治的には生活支援と成長促進を両立させる希望の物語だが、市場の論理から見れば、それはリスクの物語でもある。

日本経済は長く、デフレと賃金停滞という“低体温”状態にあった。

高市首相はその構造的停滞を打破するために、国が再び「成長の推進者」として前面に立つ決断をしている。

ガソリン減税、地方交付金、赤字企業への支援、公共投資――いずれも即効性の高い政策だ。

だが、同時に国債発行の増加を意味する。

財政支出が拡大すれば、債券市場はそれを敏感に嗅ぎ取り、金利上昇圧力が生じる。

すると為替は円安に傾き、輸入コストが上がり、再び物価が上昇する。

この悪循環が、サナエノミクスの最大のリスクである。

■高市政権が掲げる「責任ある積極財政」の本質

高市政権は、こうした市場の動きを織り込んだ上で、あえて政治の意思で金融構造を操作しようとしている。

「政府と日銀は協調すべきだ」と語るその姿勢は、政治が金融に踏み込み、日銀の独立性という“聖域”に挑むことを意味する。

だが、市場はその発言の裏に「政治的圧力」の影を見出す。

金融の独立性への疑念が広がれば、国債は売られ、円は売られる。

皮肉なことに、政治が緩和を望めば望むほど、現実は利上げへと追い込まれる。

この構造を「逆説」と呼ぶのは簡単だが、その本質は、政治と市場が互いの鏡像となる現代的構造にある。

政治が需要を喚起しようとすれば、市場はインフレを警戒し、市場が安定を求めれば、政治は景気刺激を強めざるを得ない。

この循環は、もはや政策の選択ではなく、構造的な相互依存である。

高市首相が真に試されるのは、この「構造の知性」である。

積極財政は、支出の拡大ではなく、国家の信頼を増幅させるための統治デザインでなければならない。

政治の言葉が市場の安心を生み、市場の信頼が政治の自由度を高める――その循環を設計できるか。

高市政権が掲げる「責任ある積極財政」とは、この信頼のマネジメントを実行することが本質となるのだ。

■サナエノミクスは単なる経済政策ではない

同時に、サナエノミクスのもう一つの側面は、インフレ抑制よりも「円安是正」となる金融にある。

日本は輸入依存が高く、為替変動が生活に直結する。

物価高の最大要因が円安である以上、高市政権が採るべき利上げは、インフレ対策ではなく「通貨防衛」である。

ここに、サナエノミクスの第二の逆説――生活を守るための利上げが存在する。

このように、サナエノミクスはもはや単なる経済政策ではない。

それは、政治・市場・通貨が相互に監視し合う「構造のゲーム」である。

そこでは、誰も絶対的な支配者ではなく、政治家も市場も、互いに他者の反応を織り込みながら動く。

その意味で高市首相は、政策運営というよりも構造の調律者である。

経済とは数値ではなく、信頼の物語である。

その信頼をどのように設計するか――。

サナエノミクスの真価は、財政規模でも金利でもなく、政治が市場とどれだけ知的に“対話できるか”にかかっている。

この構造を制御できるなら、日本は「政治が市場を動かす」新時代を迎える。

失敗すれば、再び市場が政治を裁く。

その危うい均衡線上で、高市首相の知的統治が試されている。

■財務省という「見えざる権力」

高市政権の真の戦場は、永田町よりもむしろ霞が関にある。

積極財政も、金融政策も、日々の政策実装を担うのは官僚機構であり、その支配構造を理解せずして政治は動かない。

日本の政治は、戦後一貫して“官僚国家”の上に立脚してきた。

高市首相はその構造を熟知したうえで、あえて中に踏み込み、制度を使いこなす政治という新しいリアリズムを打ち出している。

日本の財政を握る財務省は、名目上は行政機関にすぎないが、実態としては国家の心臓部である。

税制、予算、国債発行、為替政策――すべての経済的意思決定がそこを通過する。

そのため、政治家がどれほど理想を語っても、財務省が“無言の抵抗”をすれば、政策は形だけの看板に終わる。

この構造は、戦後の高度成長期に形成された「テクノクラート国家」の遺産である。

高市首相の積極財政路線は、この構造的権力と正面からぶつかる。

「責任ある積極財政」という言葉は、単なる財政拡張ではなく、官僚の統治を政治の手に取り戻す宣言である。

しかし、財務省を敵に回すことは政権の不安定化を意味する。

高市首相は、真正面から戦うのではなく、むしろその論理を理解し、内部から変える“制度ハッカー”のような戦略を取る。

官僚の論理を破壊するのではなく、上書きする。

これが彼女の統治スタイルとなるだろう。

写真＝iStock.com／y-studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio

■「政治主導」を再定義する

「政治主導」という言葉は、日本で何度も叫ばれてきた。

しかしその多くは、官僚の排除とイコールで語られた結果、政治が専門知を失い、政策の質を落とす結果に終わった。

高市首相が掲げる政治主導は、その真逆である。

彼女は、官僚を従わせるのではなく、官僚を政治の言語に翻訳する。

官僚機構の専門性を尊重しながら、最終意思決定を政治の意図で方向づける。

つまり、「政治主導」とは制度との戦いではなく、制度との協奏なのである。

この発想は、官僚を敵視して政治の力を誇示するリーダーとは明確に異なる。

高市首相にとって統治とは、命令ではなく設計である。

制度を動かすとは、権限を奪うことではなく、構造を理解することだ。

官僚が使うロジックを理解したうえで、その上に政治的意志を重ねる――。

その繊細なバランスが、彼女の「構造政治」の真骨頂である。

■公明党との連立をどうするのか

さらに、高市政権を取り巻くもう一つの現実は、連立政治である。

自民党と公明党の協調は、長年の日本政治の安定要因だったが、同時に決断の遅延装置でもある。

防衛費増額や積極財政といった大胆な政策は、公明党にとって政治的リスクを伴う。

したがって、高市首相は理念と妥協の境界を常に意識しながら、細心のバランスで政策を調律しなければならない。

彼女の政治手法は「衝突」ではなく「共鳴」でなければならない。

強硬な主張で相手をねじ伏せるのではなく、相手の論理を利用して自らの主張を実現する。

この柔らかなリアリズムは、日本政治が持つ集団主義的文化の中でこそ生きるリーダーシップとなる。

公明党本部（写真＝あばさー／PD-self／Wikimedia Commons）

■21世紀の「新しいリアリズム」とは

高市首相の最大の強みは、信念と妥協を同時に設計できる点に発揮されるべきだろう。

信念を貫けば制度が壊れ、妥協を重ねれば理想が死ぬ。

この矛盾を解く鍵は、「制度の中で信念を機能させる構造」をつくることだ。

それは、理念を持ちながら制度の制約を受け入れるという知的訓練であり、高市首相の統治はこの“制約の中の自由”を実践する必要がある。

サッチャーが信念を剣として国家を切り開いたなら、高市は構造を盾として国家を守る。

それが、21世紀の保守政治における新しいリアリズムである。

日本の政治は、理念の純度だけでは動かない。

必要なのは、制度を理解し、官僚を使いこなし、調整を設計できる構造知性を持つリーダーである。

高市早苗は、そのタイプの政治家として新しい扉を開く必要がある。

彼女の政治とは、制度の内側から制度を変える“静かで強い革命”である。

官僚機構を敵視せず、共に制度を更新する――。

その構造的リアリズムこそが、サナエノミクスを単なる政策ではなく、統治の思想として成立させるものになるだろう。

■なぜ「女性であること」を語らないのか

高市早苗首相の登場は、戦後日本政治における構造の転換点である。

長年にわたり「男性による政治」が当然視されてきた日本において、女性が国家の最高権力を握るという出来事は、単なる人事の変化ではない。

それは、日本社会の深層に埋め込まれた「制度の性別」を書き換える政治的事件である。

高市首相の特筆すべき点は、「女性であること」を必要以上に語らないことにある。

彼女はフェミニズムを掲げず、女性としての立場を武器にも盾にもせず、結果と構造で語る政治家である。

この「語らない姿勢」こそ、最も根源的な社会変革を生む。

女性であることを主張しないまま、女性が制度の中心に立つ――。

それは、ジェンダーの意識そのものを時代の後方へ追いやる力である。

高市首相の存在は、「制度そのものを変える存在の政治」である。

声を上げることではなく、存在することが政治になる。

言葉よりも立ち姿が、制度の慣性を静かに揺さぶる。

この“存在の政治”は、旧来のフェミニズムの枠組みを超えた、ポスト・フェミニズム的なリーダーシップの形である。

■なぜサッチャーは「鉄の女」と呼ばれたのか

英国のマーガレット・サッチャーが「鉄の女」と呼ばれたのは、男性的権力の言語を自らの武器として使いこなしたからである。

彼女は「闘う女性」として、対立構造の中で改革を遂げた。

対して高市首相は、女性としての闘いを拒否することで制度を変える。

「戦わないこと」で構造を変える――それが日本型の革新である。

高市首相が提示するのは、“強い女性”というよりも、“静かだが構造として強い女性”である。

彼女は感情だけで政治を動かすのではなく、構造を理解して変数を設計する必要がある。

その手腕は理性に裏打ちされることで初めて、感情を燃料とする政治文化に慣れた日本において、異質な光を放つことになる。

彼女は女性的でも男性的でもない。

そのどちらのカテゴリーにも収まらない存在だからこそ、制度が内包してきた前提――“政治は男性の領域”――を自然に解体する。

■「存在」が制度を変える

高市首相の首相就任後、政治だけでなく企業・行政・大学など、意思決定層における女性の存在が急速に「見慣れた風景」となるだろう。

この変化は、啓発や政策によるものではなく、“存在の自然化”によるものとなるはずだ。

つまり、女性の存在が特別扱いされなくなることこそが、真の制度改革である。

高市首相の政治は、その「自然化の力」を体現する。

彼女は“女性首相”ではなく、“制度変革者”である。

性別を越えたリーダー像として、「能力が制度を決める」政治文化を実装している。

その結果、政治の議題そのものが変化していく。

ジェンダーは「争点」ではなく「構造の一部」となり、社会は性別を超えた成果主義的な文法へと移行し始めることとなる。

高市首相のリーダーシップは、「存在の知性」に支えられることが必須だ。

彼女の強さと静けさ、抑制された発言、構造を見抜く洞察――。

それらはすべて、制度を壊さずに更新するための政治的意志と解釈される。

それができた時、彼女の存在が示すのは、女性の時代ではなく、存在そのものが制度を変える時代の幕開けとなる。

■立ちはだかる「3つの壁」

高市早苗政権とは、戦後日本がたどり着いた新しい統治の実験となる。

それは、右派イデオロギーと左派経済運営という対立概念を同時に抱え込み、市場と国家、理想と現実、制度と感情という矛盾を制御しながら国家を再構築する試みである。

サナエノミクスとは、「矛盾を排除する政治」ではなく、「矛盾を使いこなす政治」なのだ。

サッチャーは信念で制度を壊し、トランプは激情で制度を揺さぶった。

高市首相は、構造を読み解き、制度を再設計する。

サッチャーの政治が「理念による破壊」なら、高市の政治は「構造による更新」であるべきだ。彼女は政治の中心に「設計思想」を持ち込み、感情や信念を制度的デザインとして翻訳する。

このアプローチは、戦後日本の“政治的感情主義”から“知的統治主義”への転換を意味している。

しかし、日本型サッチャリズムの実現には三つの壁がある。

第一に、財政規律の壁。

積極財政を続ければ国債市場の信認が揺らぎ、円安と金利上昇を招く。

第二に、官僚機構の壁。

制度の内部で政策を動かすには、官僚の暗黙の合意を得なければならない。

第三に、連立政治の壁。

理念よりも合意が優先される政治文化の中で、強い信念は摩耗しやすい。

高市首相はこれらの制約を熟知しつつ、真正面からではなく構造的包摂によって乗り越えようとしている。

彼女の戦略は、壁を壊すことではなく、壁の内部を再配線すること。

制度を破壊せずに更新することこそ、彼女が掲げる“知的保守”の核心である。

■「矛盾」を前提とする国家モデル

高市政権の最大ポイントは、矛盾を前提とする国家モデルを成立させることである。

国家と市場、積極財政と金融正常化、官僚支配と政治主導――。

本来ならどちらかを選ばざるを得なかった二項対立を、「構造の中で共存させる」という第三の解を提示していく。

この矛盾の統治こそが、サナエノミクスの哲学的核心である。

彼女にとって政治とは、理念を実現する行為ではなく、複雑な構造を管理し、均衡を保つ技術である。

高市首相が見据えるべきなのは、政治の「熱量」ではなく「日本に形成される構造温度」――。

国家の知的体温をどう保ち、冷静に変化を続けるかである。

サナエノミクスは、経済政策である以前に国家的グランドデザインへの挑戦である。

それは、政治・経済・社会を統合しなおす「国家構造の再設計」であり、戦後日本が未完のまま放置してきた“政治の自立”を取り戻す試みでもある。

政治が市場を理解し、制度を使いこなし、国民の心理を制御する。

この三重の知的回路が、サナエノミクスを単なる景気対策ではなく「国家のOS更新」に変えていく。

写真＝iStock.com／baona ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／baona

■政治が経済を動かす時代へ

高市政権の試みは、自由主義でも国家主義でもない。

それは、両者を構造として融合させたポスト・イデオロギー国家のモデルである。

右か左かではなく、内か外かでもない。

「国家をどう動かすか」というメタ政治的思考が、彼女の政治を既存のカテゴリーの外に押し出していく。

サナエノミクスとは、政治が再び経済を動かす時代の幕開けである。

それは、戦後日本が長く依存してきた「経済主導の政治」から、「政治主導の経済」へのパラダイムシフトとなる。

国家が市場を設計し、政治が構造を制御する――。

そのために必要なのは、信念の強さとともに構造の知性である。

高市首相の挑戦は、矛盾の中で国家を動かすという知的冒険であり、失敗すれば制度に吸収され、成功すれば国家の形を変える。

それでも彼女は、その危うい均衡線上に立ち続ける。

なぜなら、矛盾を制御する知性と行動こそが、いま日本が世界に示すべき新しいリーダーシップの形だからである。

サナエノミクスとは、信念でも激情でもない。

その本質は――思想を起点に構造を描き、構造を現実に実装する政治の知性にこそ置かれるべきものだろう。

----------

田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

----------

（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）