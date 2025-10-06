ユニクロのヒートテックは、薄くて暖かい機能性インナーとして、世界中の冬のファッションを変えてきたLifeWearを代表するアイテム。今年のヒートテックは、「まず、気持ちいい。つぎ、あったかい。」をメッセージに、着た瞬間に身体も心も包み込むような究極の気持ちよさを届ける。10月からは、JR池袋駅やJR新大阪駅など、多くの人が集まる駅構内の4店舗にその日の最低気温を表示した大型気温計を展開。消費者へ、その日最適なヒートテックを提案する。今年もヒートテックは、寒い冬を快適に過ごせるようあらゆる人々の生活を支えていく考え。



「極暖ヒートテックカシミヤ」

昨年、その暖かさとやわらかさで好評を博した天然素材とヒートテックの機能が調和する「極暖ヒートテックカシミヤ」。今シーズンはメンズからクルーネックとタートルネックの2型が登場した。着脱の際に袖がずり上がりにくいよう袖口をカフス仕様に仕立てた9分袖設計で、インナーに最適な一枚となっている。贅沢なやわらかさ、やさしい着心地をぜひ体感してほしい考え。





10月7日から、多くの人が移動する国内の駅ナカ10店舗がヒートテック特別ラッピングに変身する。今年はJR池袋駅、JR新大阪駅などの4店舗に大型気温計が出現。毎日の最低気温を表示することで、消費者へその日に最適な「ヒートテック」のラインアップをわかりやすく提案する。

ラッピング店舗は、JR池袋駅中央１改札内店、ウイング新橋店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、JR新大阪店、京都駅八条口店、名古屋エスカ店、博多口地下街店、成田空港第2ビル店、新千歳空港店。気温計設置店舗は、JR池袋駅中央１改札内店、JR新大阪店、博多口地下街店、新千歳空港店となる。

［ラッピング店舗出現日］10月7日（火）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp