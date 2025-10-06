飼い主さんと芸の練習をするわんこ。それを見ていた男の子がとった行動とは…？あまりに可愛すぎる悶絶必至な行動が大きな反響を呼んでいます。話題の投稿は、記事執筆時点で11.9万回再生を突破し「兄弟の絆」「ふたりとも可愛い♡」「真似したいのね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：芸の練習をする賢い犬→動きを見た『小さな男の子』が、次の瞬間…思わず悶絶する『まさかの行動』】

パパとわんこが芸の練習をしていると…？

Instagramアカウント「rascal_blue_eyes」に投稿されたのは、神秘的なブルーアイが印象的なボーダーコリーの「ラスカル」くんと、投稿主さんの息子さんのある日の日常です。

投稿主さんであるパパが顔を隠すように手を折り曲げると、それを見て同じような仕草をするラスカルくん。実は『シャイ』という犬の芸である『トリック』のひとつなんだとか。前足でマズルに手をかける姿は、確かに恥ずかしがっているような可愛らしい仕草だったそう。

わんこの真似をする男の子♡

『シャイ』のトリックをするラスカルくんをジッと見ていた息子さん、すると突然同じポーズを取ったのだとか…！

折り曲げた両手で顔を隠すような息子さんは、もじもじと恥ずかしがっている仕草そのものだったそう。ラスカルお兄ちゃんの真似をするなんて、兄弟の関係性に種族は関係ありませんね。

さらに、パパとラスカルくんが顔を見合わせる微笑ましい一幕も。賢すぎるラスカルくんと、お茶目な息子さん、そしてふたりを優しく見守るパパ…幸せな日常の一コマは、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした。

この投稿にホッコリした人は多いようで「ホントに芸達者！」「わんこも息子さんも可愛すぎ」「兄弟の絆が見えますね」などのコメントが寄せられています。

仲良く夢の中へ…♡

別投稿には、ラスカルくんと息子さんの心温まる光景が紹介されています。眠りにつく息子さんの横で、まるで寝かしつけるようにペロペロと手や顔を舐めてあげるラスカルくん。

元気いっぱいな息子さんに振り回されることもあるようですが、優しく見守りながらそばにいるラスカルくんを見ると『しっかり家族なんだな』とパパもしみじみと感じたのだとか。

見守っていたラスカルくんも、息子さんの気持ちよさそうな寝顔に眠気が襲ってきた模様。可愛いふたりの天使はまどろみの中へ入っていったのでした♡

Instagramアカウント「rascal_blue_eyes」には、ラスカルくんとご家族の温かな日常が紹介されています。愛犬との『トリック』でぜひ絆を深めてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「rascal_blue_eyes」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております