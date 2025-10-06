『どんな色に育つかな…』ブルー系MIX犬の子犬をお迎えし、そうワクワクしていた飼い主さん。ところが予想を裏切るまさかの姿に成長したようで…！？驚きの投稿は、記事執筆時点で30万回再生を突破し「鬼かわいい！」「キレイなわんこ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ブルー系に育つかな』と思っていた赤ちゃん犬→数年後…予想を裏切る『まさかの成長』】

パパがブルー系…どんな色に成長するかな？

TikTokアカウント「popo_pome_schnauzer」に投稿されたのは、ポメラニアンとミニチュアシュナウザーのMIX犬「ぽぽ」ちゃんの成長のお姿。

全体的に薄いベージュのような柔らかい雰囲気をまとい、所々に青みがかかったグレーの色味が特徴的な子犬のぽぽちゃん。特にお耳の濃いグレーはチャームポイントのようでとっても印象的。投稿主さんも『パパがブルー系でどんな色に育つか楽しみ』そう思っていたといいます。

まさかのエレガントなお姿に

パパのブルー系をそのまま受け継ぐかと思いきや、ぽぽちゃんは予想を大きく裏切るまさかの成長を遂げたようで…！？

真っ白ふわふわでエレガントなお姿に大変身！三角の立ち耳とつぶらな瞳、お口周りにひげを蓄えたようなフォルムはミニシュナの気質をしっかり受け継いでいます。首をかしげるたびにパタンと倒れるお耳も愛らしい限り。

何よりブルー系の子犬だったころの面影はひとつもないことがかなりの衝撃！投稿主さんも『漂白剤のお風呂にでも浸かった？』とその驚きを表現していますが、どんな色味でも可愛い愛犬に変わりはありませんね♡

ぽぽちゃんのまさかの成長姿には「かわいぃぃぃ♡」「ノンタンみたい…！」「うちのわんこと同じｗ」などのコメントが寄せられています。

一生懸命な寝床作り♪

別投稿には、ぽぽちゃんの寝床作りのルーティンが紹介されています。お布団をジッと見つめたかと思うと、高速ホリホリ！その小柄な体からは想像もつかないほど、俊敏な動きをお見せしていたとか。

何度もお布団を見つめる様子は『これでいいかな…』と仕上がり具合をチェックしているかのよう。ぽぽちゃんにしか分からない絶妙な違いがあるのでしょう。愛犬の微笑ましい寝床作りには投稿主さんも思わず笑顔になってしまいますね。

TikTokアカウント「popo_pome_schnauzer」には、ぽぽちゃんの賑やかな日常が紹介されています。ぜひ遊びにいってみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「popo_pome_schnauzer」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております