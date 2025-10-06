声価高まる佐々木朗希の“再生”　米記者が説いた華麗なる復活の価値「ササキを『軟弱』と呼んだ人の愚かさが露呈している」

守護神として貢献している佐々木は「最も信頼できるリリーフ」と評価を受けている(C)Getty Images

再現性の高い、堂々たる投球に米球界内での声価も高まっている。ドジャースの佐々木朗希だ。

春先の5月に右肩を痛め、マイナーでの調整の日々が続いた佐々木は、レギュラーシーズンの終盤になった9月に再昇格。中継ぎに配置転換され、圧倒的な結果を出すことが求められた。

【動画】最後も100マイル！佐々木朗希のプロ初セーブの瞬間をチェック

ただ、投球フォームを修正し、一時は平均87.7マイル（約141.1キロ）にまでトーンダウンしていた球速帯も向上。100マイル（約160.9キロ）を超える真っすぐが常時出るようになり、背番号17は華麗な復活を遂げている。

今ポストシーズンも2登板ながら防御率0.00、WHIP0.50、奪三振率13.50と好成績をマーク。デーブ・ロバーツ監督が「最も信頼できるリリーフの一人だ」と評し、試合を締めくくるクローザーの抜擢に見事に応えている。

おそらく本人が望む役割ではない。それでも苦しんだ末にメジャーでのポジションを掴んだ佐々木には、現地識者たちも賛辞を惜しまない。

ドジャースの専門メディア『Dodgers Blue』のジェフ・スピーゲル記者は自身のXで「23歳のルーキーが野球界で最も過酷な環境の一つに足を踏み入れ、しかも接戦の試合で、初のキャリアセーブを楽々と達成したことについて、どれだけ語っても足りない」と強調。その上で猛烈なバッシングを受けていた春先を回想し、「ロウキ・ササキを『軟弱』と呼んだ人々の愚かさが、今になって完全に露呈している」と皮肉った。