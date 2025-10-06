¡Ø¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ù¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç½é³«ºÅ¡ª³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï4Æü¡¢¡ÖÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤ä¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤ò10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Î¡Ö¤Ä¤É¡¼¤à¡×¤Ë¤Æ¶¦Æ±³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤ÊÃç´Ö¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÂÎ¸³¤òÆüËÜÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢2022Ç¯12·î¤ÎÂè1²ó³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç0ºÐ¤«¤é80ºÐÂå¤ÎÌó2,000¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Éý¹¤¤Ç¯Îð¤Î¿Í¡¹¤¬²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²ñ¾ìÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÆü¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¡¢²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤ÊÃç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¦å«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
7ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¤Ä¤É¡¼¤à¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ÅöÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇðÌÚÍÛ²ð¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄÍýÂç¤µ¤ó¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤µ¤ó¡¢¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶á²ì¤æ¤«¤ê¤µ¤ó¤ÈµÜ´Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤È»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡Öº£Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£å«¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö4À¤Âå¤Ç²ÈÂ²ÀªÂ·¤¤¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹µ¡²ñ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢³ÁÃ«¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÀÊÌÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤È¥Ü¡¼¥ë°ì¤Ä¤Ç·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Ë²Ã¤¨¡¢EXILE TETSUYA¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¯¥é¥Ã¥¡ª¥À¥ó¥¹¡×¤òÇðÌÚ¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¡¢³ÁÃ«¤µ¤ó¡¢¶á²ì¤µ¤ó¡¢µÜ´Ö¤µ¤ó¤ò´Þ¤à»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÇÄ©Àï¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï»²²Ã¥²¥¹¥È¤È»²²Ã¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤ÎÂ£Äè¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿5¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡½¡½ÀÊÌ¡¦Ç¯Îð¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÍÍ¡¹¤ÊÊý¤¬Êâ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»²²Ã¤·¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÇðÌÚ¤µ¤ó¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤¿¤Á¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÉý¹¤¤Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò´¶¤¸¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
³ÁÃ«¤µ¤ó¡Ö¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶á²ì¤µ¤ó¡Ö²ÈÂ²¤Î3À¤Âå¡¢4À¤Âå¤¬å«¤ò´¶¤¸¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
µÜ´Ö¤µ¤ó¡Ö»²²Ã¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½²ÈÂ²¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ÁÃ«¤µ¤ó¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Î¤òí´í°¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¿§¡¹¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤´¤¯³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
µÜ´Ö¤µ¤ó¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊý¡¹¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥×¥ì¡¼Ãæ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤·¤ä¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇðÌÚ¤µ¤ó¡Ö0ºÐ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
°ÂÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀ¸³¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç3À¤Âå¡¢4À¤Âå¤¬°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¡¢»ä¤â²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¡È°ÂÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²óËÌ³¤Æ»¤Ç½é¤Î¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
³ÁÃ«¤µ¤ó¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤¬°°Àî¤ò¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àè½µ¤¿¤Þ¤¿¤Þ°°Àî»Ô¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢´ú¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°°Àî¤äËÌ³¤Æ»¤Ë¿§¡¹¤È·È¤ï¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶á²ì¤µ¤ó¡Ö»ä¤ÏËÌ³¤Æ»¤¬¹¥¤¤Ç¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç²¿Ç¯¤«Ï¢Â³¤ÇÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤¯¤ï¥Ñ¥ó¡×¤¬¹¥¤¤Ç¡¢º£Æü¤ÎÄ«¤âÇã¤¤¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ïº£²ó7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
³ÁÃ«¤µ¤ó¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë³èÆ°¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¼ê¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÜ´Ö¤µ¤ó¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éJFA¤µ¤ó¤È¥¥ê¥ó¤µ¤ó¤Ï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î»þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æå«¤ò¿¼¤á¤ëÎÉ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×5Ì¾
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§¡ãJFA¡ßKIRIN¡ä¥¥ê¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥× 2025 inËÌ³¤Æ»
¡¦¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¾ì½ê¡§¤Ä¤É¡¼¤à¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶è±ÉÄ®885ÈÖÃÏ1¡Ë
¡¦³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÆü¡Ë13:00¡Á16:00
¡¦¼Â»ÜÆâÍÆ¡§5¿ÍÀ©¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤·¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊJFA¿ä¾©¥ë¡¼¥ë¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§Ã±ÆÈ¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¤Î²ÈÂ²¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿5¿Í°Ê¾å10¿Í°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à
¡¦Êç½¸¥Á¡¼¥à¿ô¡§32¥Á¡¼¥à