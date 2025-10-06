INIドキュメンタリー映画主題歌「君がいたから」MV公開 メンバー6人が作詞
11人組グローバルボーイズグループ・INIが、10月31日に公開される初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」の主題歌「君がいたから」のミュージックビデオ（MV）を6日午後6時に公開した。
【動画】グループヒストリーや絆を感じるMV
「君がいたから」は、メンバーの池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、高塚大夢（※高＝はしごだか）、藤牧京介の6人で作詞を手がけた。これまでのグループの歩みを振り返りながら想いを込めた歌詞と、重なり合う歌声がメンバー同士、そしてMINI（ファンネーム）との未来を確かめ合うような温かなバラードソングになっている。
今回公開されたMVは、メンバー自身がつむいだ歌詞とともに、ドキュメンタリー映画本編中でも描かれている11人で過ごしてきた4年間の大切な瞬間の数々や、先日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤでの初歌唱シーン、同楽曲のレコーディングシーンが凝縮された映像となっている。ステージ上での華やかな姿だけではない、そこに向かうために積み重ねてきた日々など、メンバーのさまざまなシーンがリアルに映し出され、INIのグループヒストリーや絆を感じる映像に仕上がっている。
なお、同楽曲は11月19日にリリースされるグループ初のWINTERシングル「THE WINTER MAGIC」にも収録される。
