【あすの天気】東日本は前線の影響で雲多い 台風22号は発達しながら北上
【ポイント】
・7日（火）は北日本を中心に晴れるが、朝は冷え込みが強まる。
・東日本では前線の影響で雲が多い。関東は気温上がらず、長袖日和。
・台風22号は発達しながら北上。9日（木）は東海や関東に影響か。
・9日（木）は北日本の上空に冷たい空気が流れ込み、北海道の山では雪の可能性。
【全国の天気】
台風22号は、小笠原諸島付近にあって、発達しながら北上中です。小笠原諸島では7日（火）にかけて、うねりを伴って、しけの状態が続きそうです。
一方、北日本は北からの高気圧に覆われて、晴れるでしょう。ただ、放射冷却が強まり、朝は冷え込みが強まりそうです。朝の最低気温は札幌で8℃と、今季一番の冷え込みとなる見込みです。また、高気圧と台風の間に入る東日本の南岸には前線が停滞し、関東や東海では雲の多い天気となるでしょう。
■予想最低気温（前日差）
札幌 8℃（-7 10月中旬）
仙台 18℃（-3 9月中旬）
新潟 18℃（-2 9月下旬）
東京 20℃（-2 9月中旬）
長野 17℃（-2 9月中旬）
名古屋 22℃（＋2 9月中旬）
大阪 22℃（＋1 9月中旬）
広島 21℃（±0 9月中旬）
高知 21℃（±0 9月中旬）
福岡 22℃（-1 9月中旬）
鹿児島 23℃（±0 9月中旬）
那覇 28℃（±0 熱帯夜）
■予想最高気温（前日差）
札幌 19℃（±0 平年並み）
仙台 21℃（-4 平年並み）
新潟 26℃（＋1 9月中旬）
東京 24℃（-5 平年並み）
長野 23℃（-1 9月下旬）
名古屋 28℃（-3 9月下旬）
大阪 28℃（-2 9月下旬）
広島 28℃（-1 9月下旬）
高知 29℃（-3 9月中旬）
福岡 32℃（＋3 8月下旬）
鹿児島 31℃（±0 9月中旬）
那覇 33℃（＋1 真夏並み）
【週間予報】
台風22号は、9日（木）には非常に強い勢力となって、東海や関東に近づく見込みです、とくに伊豆諸島では暴風雨に見舞われますので警戒が必要です。台風の進路によっては、関東南部でも大荒れの天気になるおそれがあります。