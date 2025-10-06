日テレNEWS NNN

【ポイント】
・7日（火）は北日本を中心に晴れるが、朝は冷え込みが強まる。
・東日本では前線の影響で雲が多い。関東は気温上がらず、長袖日和。
・台風22号は発達しながら北上。9日（木）は東海や関東に影響か。
・9日（木）は北日本の上空に冷たい空気が流れ込み、北海道の山では雪の可能性。

【全国の天気】
台風22号は、小笠原諸島付近にあって、発達しながら北上中です。小笠原諸島では7日（火）にかけて、うねりを伴って、しけの状態が続きそうです。

一方、北日本は北からの高気圧に覆われて、晴れるでしょう。ただ、放射冷却が強まり、朝は冷え込みが強まりそうです。朝の最低気温は札幌で8℃と、今季一番の冷え込みとなる見込みです。また、高気圧と台風の間に入る東日本の南岸には前線が停滞し、関東や東海では雲の多い天気となるでしょう。

■予想最低気温（前日差）
札幌　　8℃（-7　10月中旬）
仙台　　18℃（-3　9月中旬）
新潟　　18℃（-2　9月下旬）
東京　　20℃（-2　9月中旬）
長野　　17℃（-2　9月中旬）
名古屋　22℃（＋2　9月中旬）
大阪　　22℃（＋1　9月中旬）
広島　　21℃（±0　9月中旬）
高知　　21℃（±0　9月中旬）
福岡　　22℃（-1　9月中旬）
鹿児島　23℃（±0　9月中旬）
那覇　　28℃（±0　熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）
札幌　　19℃（±0　平年並み）
仙台　　21℃（-4　平年並み）
新潟　　26℃（＋1　9月中旬）
東京　　24℃（-5　平年並み）
長野　　23℃（-1　9月下旬）
名古屋　28℃（-3　9月下旬）
大阪　　28℃（-2　9月下旬）
広島　　28℃（-1　9月下旬）
高知　　29℃（-3　9月中旬）
福岡　　32℃（＋3　8月下旬）
鹿児島　31℃（±0　9月中旬）
那覇　　33℃（＋1　真夏並み）

【週間予報】
台風22号は、9日（木）には非常に強い勢力となって、東海や関東に近づく見込みです、とくに伊豆諸島では暴風雨に見舞われますので警戒が必要です。台風の進路によっては、関東南部でも大荒れの天気になるおそれがあります。

10日（金）は台風が関東の東へ遠ざかる見込みです。また、北日本では8日（水）に発達した低気圧が通過し、その後、北海道には強い寒気が南下するでしょう。北海道の山や峠では雪が降る可能性があり、注意が必要です。週の後半、北海道では一段と気温が下がります。関東も25℃に届かない日が続くでしょう。一方、九州南部では30℃以上の真夏日が続きそうです。