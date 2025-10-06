妊娠発表の元E-girlsメンバー、全身ヒョウ柄のマタニティフォト公開「こんな綺麗な妊婦、ママおるんか」
元E-girlsのYURINOさんは10月4日、自身のInstagramを更新。妊娠を報告し、全身ヒョウ柄のマタニティフォトを公開しました。
【写真】YURINOの全身ヒョウ柄マタニティフォト
コメントでは「本当に本当におめでとうだよお」「こんな綺麗な妊婦、ママおるんか 美しいわ！」「何回聞いても涙が出るよー」「はーたのしみだなー」「可愛いすぎママ」「金子がダディでユリノがマミー」「あの可愛いゆりのがもうママなの」「スダンナユズユリーwith babies結成が待ち遠しい」と、祝福や歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】YURINOの全身ヒョウ柄マタニティフォト
「本当に本当におめでとう」YURINOさんは「みなさまにご報告があります。この度、赤ちゃんを授かることができました。現在は安定期に入り、一緒に元気に過ごしています」と報告し、6枚の写真を投稿。ヒョウ柄の全身タイツを着用したマタニティフォトです。おなかの大きさがよく分かります。昭和のスターをほうふつとさせる髪形やメイクがとても似合っており、格好良さや美しさ、さらに色気も際立っています。
「We are having a baby」同日、「We are having a baby」とつづり、マタニティフォト撮影中の動画を公開したYURINOさん。こちらではさまざまな衣装に身を包んでおり、どれも美しいです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)