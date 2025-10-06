知事の政治資金疑惑をめぐり、県議会は6日の最終本会議で「百条委員会」の設置を求める動議を否決しました。

(改革21 山田 朋子議員【賛成】）

「知事、事実関係の整理と説明はいつなさるのか。県民が求めていることは(知事給与の)減給ではなく、納得のいく説明だ」

6日の最終本会議では、大石知事の政治資金を巡る疑惑の真相究明に向けて「改革21」など3つの会派が提出した百条委員会の設置を求める動議について、討論が行われました。

大石知事を巡っては3年前の県知事選挙の際、自身の後援会に架空の2000万円を貸し付け、返済金を受け取ったとする疑惑が指摘されています。

政治資金規正法違反などの疑いで刑事告発されていましたが、長崎地検は嫌疑不十分で不起訴処分としています。

（自民党 中島 浩介議員【反対】）

「嫌疑不十分で不起訴処分としたとの発表があった。このことを踏まえ、今回の百条委員会の動議については反対する。県議会や県民に対し、明確な説明をなされることをのぞむ」

採決では、最大会派「自民党」の議員のうち、8人が議場から退席したものの、反対多数で “不採択” となりました。

百条委員会の設置を求める動議が不採択とされたのは、これで3回目です。

（大石知事）

「そもそもの問題自体がわかりにくいところもあると思う。そこはできる限りわかりやすく、改めて説明する努力はしていきたい」

大石知事は、引き続き説明責任を果たす考えを強調した一方で、来年の知事選挙への出馬については明言を避けました。