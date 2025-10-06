TBS NEWS DIG Powered by JNN

帯状疱疹で入院中している、フリーアナウンサーの笠井信輔さんが自身の公式ブログとインスタグラムを更新。
自身の現況について綴りました。

笠井信輔さんは「食事制限【解除】!!　やった！」と、投稿。

続けて「右目を開けるための治療がひと山越えて　食事制限が解除になりました」と、綴りました。

 



そして「週末で、家族がお見舞いに来てくれて　まずは、母と弟夫婦」「シュークリーム1個はオッケーと言う、病院側から許可をいただいて　お見舞いに買ってきてくれました」「久しぶりに病院食以外のものを食す　幸せです　母はぶつぶつ喋ってますね（笑）」と、記しました。
 



笠井信輔さんは「食べられると言う事　おいしいと思えること」「今回、帯状疱疹で　味覚障害や　食事制限を受けて　改めて生きるコトのなかで　食べると言うことの価値を私も感じることになりました」と、投稿。
 



続けて「そして、妻も、許しを得て　病室にチャーハンを作ってきてくれました！　おいしかった　餃子も！　やった」と、美味しそうにチャーハンと餃子を楽しむ画像をアップしました。

最後に、笠井信輔さんは「ほんとに、普通に美味しく食べられるってありがたいことですね」と、その思いを綴っています。
 



