帯状疱疹で入院中している、フリーアナウンサーの笠井信輔さんが自身の公式ブログとインスタグラムを更新。

自身の現況について綴りました。

【写真を見る】【 笠井信輔 】 帯状疱疹入院中 「右目を開けるための治療がひと山越えて 食事制限が解除になりました」 現況明かす 「食べられるってありがたいこと」





笠井信輔さんは「食事制限【解除】!! やった！」と、投稿。



続けて「右目を開けるための治療がひと山越えて 食事制限が解除になりました」と、綴りました。









そして「週末で、家族がお見舞いに来てくれて まずは、母と弟夫婦」「シュークリーム1個はオッケーと言う、病院側から許可をいただいて お見舞いに買ってきてくれました」「久しぶりに病院食以外のものを食す 幸せです 母はぶつぶつ喋ってますね（笑）」と、記しました。







笠井信輔さんは「食べられると言う事 おいしいと思えること」「今回、帯状疱疹で 味覚障害や 食事制限を受けて 改めて生きるコトのなかで 食べると言うことの価値を私も感じることになりました」と、投稿。







続けて「そして、妻も、許しを得て 病室にチャーハンを作ってきてくれました！ おいしかった 餃子も！ やった」と、美味しそうにチャーハンと餃子を楽しむ画像をアップしました。



最後に、笠井信輔さんは「ほんとに、普通に美味しく食べられるってありがたいことですね」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】