「バチェラー6」参加美女、大胆スリップドレスで美脚「ただただ美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン6に参加していた石森美月季が5日、自身のInstagramを更新。大胆なスリップドレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「バチェラー6」参加美女、大胆バックショット
外国人観光客のためのコンテンツ企画や制作を行う会社員として「バチェラー6」に参加していた石森。「10月が1年一番いい月になるはず。あと何週間で私の誕生日だからね」と英語で記し、街角でのショットを投稿。肩や背中を大胆に見せたブラックドレスに身を包み、カメラを見つめる写真など、美しいデコルテラインやすらりとした肩、美しい脚が際立つ1枚となっている。
この投稿は「大人の女性って感じ」「脚がきれい！」「黒ドレス似合いすぎ」「品のあるセクシーさ」「映画のワンシーンみたい」「ただただ美しい」と話題を呼んでいる。
『バチェラー・ジャパン』とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーが運命のパートナーを見つけるため、性格もバックグラウンドも異なる多数の女性たちから“真実の愛”を選び抜く恋愛リアリティ番組。石森はシーズン6に参加し、バチェラーを務めた現役医師の久次米一輝に最後で選ばれ、結ばれた。（modelpress編集部）
