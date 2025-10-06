稲村亜美、サイクルウェア姿で美脚披露「健康的な美しさ」「目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントの稲村亜美が10月5日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つサイクルウェア姿の写真を公開した。
【写真】稲村亜美、サイクルウェア姿で美脚披露
10月4日〜5日に開催された自転車イベント「東京ベイバイシクル2025」に参加していた稲村。投稿では「今日は快晴で自転車日和でしたね！」「たくさん自転車のブースもあって新しいのがほしくなっちゃいました」とつづり、ぴったりした黒のサイクルパンツからのぞく脚を披露した。
この投稿には「健康的な美しさ」「最高の美脚」「美しい脚に目が釘付け」「サイクルウェア姿も似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】稲村亜美、サイクルウェア姿で美脚披露
◆稲村亜美、サイクルウェア姿で健康美脚披露
10月4日〜5日に開催された自転車イベント「東京ベイバイシクル2025」に参加していた稲村。投稿では「今日は快晴で自転車日和でしたね！」「たくさん自転車のブースもあって新しいのがほしくなっちゃいました」とつづり、ぴったりした黒のサイクルパンツからのぞく脚を披露した。
◆稲村亜美の投稿に「最高の美脚」の声
この投稿には「健康的な美しさ」「最高の美脚」「美しい脚に目が釘付け」「サイクルウェア姿も似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】