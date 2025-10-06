µð¿Í¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ

¡¡µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Ê£²£³¡Ë¤¬£¶Æü¡¢Îý½¬»î¹ç¤Î£Ó£Õ£Â£Á£Ò£ÕÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£²°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î¾®¶Ì¤«¤éÌó£±£µ£°¥­¥í¤ÎÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯»³ÅÄ¤Ë¤ÏÇ´¤é¤ì¤Æ»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£µ£²¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸åÂ³¤ÏÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤Ï£²£°µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£

¡¡£²²ó¤âÂ®µå¤Ç¶¯µ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤é£·ÈÖ¡¦½©»³¤Ëº¸Íã¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤³¤Î²ó¤Ï£²¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£

¡¡»î¹ç¸å¡¢À¾´Ü¤Ï¡Ö»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»î¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¤¢¤È¤ÏºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ò¡Ê½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤ÏÀ¾´Ü¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿­à»î¤·¤¿¤¤¤³¤È­á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍî¤Áµå¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÀÎ¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢°ã¤¦°®¤ê¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Ï¶Ê¤¬¤êµå¤ÎÀºÅÙ¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò½¤Àµ¤Ç¤­¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È±¦ÏÓ¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£