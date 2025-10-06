巨人の吉川尚輝選手（３０）が６日に行われた社会人チーム・ＳＵＢＡＲＵとの練習試合（東京ドーム）に「８番・二塁」で先発出場。実戦復帰を果たした。

吉川は右脇腹痛により９月１４日に今季２度目となる出場登録抹消。同１６日から故障班入りし、リハビリ期間を経て４日、一軍に合流した。今シーズンは１０７試合に出場し２割７分７厘、４０４打数１１２安打３２打点をマークしている。

この日は４打数無安打に終わったものの「約１か月ぶりに思いきって（バットを）振れたんで、そこはよかったかなと思います」と前向きに語ると、守備に関しては「問題なくできている」と話した。

阿部監督は背番号２の実戦復帰を見て「まったく問題なさそうなので、守りの時間長くしたり、打席も多くしたりして。明日（＝７日）もそうなると思いますけど。なんとか（ＣＳに）間に合いそうだなと思います」と胸をなで下ろした。

１１日からＣＳファーストステージでセ２位のＤｅＮＡと対決する。吉川は「去年とは立場が逆ですけど、やるしかないと思ってるんで。チーム全員が一丸となって頑張っていきたいなと思います」と意気込んだ。