２年ぶりの「公式里帰り」でラジオの公開収録を行った桑田さん（中央）＝５日夜、茅ケ崎市民文化会館（アミューズ／ビクターエンタテインメント提供）

人気バンド「サザンオールスターズ」のボーカル桑田佳祐さん（６９）が５日夜、出身地の茅ケ崎に帰ってきた。公式の「里帰り」は２年前の茅ケ崎凱旋（がいせん）ライブ以来で、ラジオの公開収録会場となった茅ケ崎市民文化会館（茅ケ崎１丁目）の大ホールにはチケットを入手した約１４００人のファンであふれた。桑田さんは「故郷で皆さまとお会いできてうれしいです」と感謝を述べた。

コミュニティーＦＭ「茅ケ崎エフエム」（８９・２メガヘルツ）の開局２周年を記念したイベント「桑田佳祐の“ただいま”夜遊びｉｎ茅ケ崎」で、桑田さんのレギュラーラジオ番組を公開収録した。

ステージでは、リスナーからのメールを紹介。茅ケ崎市への移住を希望しているが、住む際の注意点はあるかの質問には「特にないです」と即答。「ただ茅ケ崎の人は、おしゃべりが多いかな。私は学生の頃からよくしゃべっていたので５０年前から『茅ケ崎エフエム』と言われていた」と冗談を交え、会場を笑わせた。地元のおいしい店やお世話になった人などの話題にもおよび、変わらない「茅ケ崎愛」をにじませた。

■加山雄三さんのカバー曲を生歌披露

生歌コーナーでは「憧れてずっとやってきた」という同じく茅ケ崎市出身の歌手・加山雄三さんのカバー曲を披露。影響を受けたザ・ビートルズのほか、サザンや自身のオリジナル曲も歌い、ラジオ収録ながらミニライブようなファンサービスで盛り上げた。

終盤は客席から大きな拍手が送られる中、桑田さんは「ありがとう」「お元気で」と何度も頭を下げて、感謝の気持ちを伝えた。

イベント後、２５年来のファンという同市在住の鈴木真貴子さん（５４）は「東京ドームでなく、茅ケ崎の小さなホールで会えるなんて信じられない思い。茅ケ崎をメジャーにしてくれた大スターで誇り」と話した。同市出身の谷口敦子さん（５９）も「地元ネタも多くて共感した。飾らない人柄でいつも元気をくれる」と喜んでいた。

公開収録の一部は１１日午後１１時から茅ケ崎エフエムとＴＯＫＹＯＦＭ系列３８局で放送される。