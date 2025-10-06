ゆっきゅん「旅先では基本的に、ブックオフに行くんです！」

ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。今回は、涼をとりつつ小休憩。ひとりごとtime・3です。

ほんとは春夏秋冬作詞したい♪

なぜかこの数年、作詞は初夏にまとめてすることが多いです。誕生日が5月なので、そのあたりから機嫌がよくなって、やる気も出てきて。気づいたら夏の歌ばっかり書いちゃうんですよね。今年は作詞合宿として、群馬県の太田市に行きました。といっても群馬の風景を歌詞にするわけでもなく、作家がホテルに缶詰めになって執筆する、みたいなイメージ。ビジネスホテルに2泊して、近くの美術館や図書館に行って「UCHIAKE HANABI」とか書けました。

最近、歌詞を書くときは、あまり時間をかけないように心がけてます。曲って大体4分くらいで聴くものだから、本当は4分で書き上げるのが理想なんです。でもそれは現実的ではないから、集中して2時間ぐらいで書き上げるのが、今の私には合っている気がします。

ちなみに群馬ではブックオフにも行きました。観光用のレンタサイクルを借りようとしたんですけど、係員に「観光のためのものなので買い物には使えないです」と言われて、借りられず。でも私は旅先では基本的に、ブックオフに行くんです！ 「ブックオフ観光」を理解してもらえなかったせいで、結局15分歩きました。でも歩いてたら急に歌詞が浮かんできたのでいいです。まぁ、自転車に乗っていても思いついたと思うんだけど。やっぱり、初夏は私にとって作詞にぴったりの季節みたい。

作詞については、ほかのアーティストに楽曲提供をすることもあるけど、最近密かに思っているのは、いつか、かわいい男の子のグループをプロデュースしたいってこと。それは、自分がアイドルとして人前に出たかったときに、「こんなグループに入りたい！」と思える男の子のグループがなかったからでもあって。当時に比べて今は男の子の表現するかわいさとかいろんなものが豊かになってきてはいると思うけど、もっとその幅を広げていきたい。一段と面白いカルチャーとして確立できるんじゃないかと思うし、これからますます、そうした表現が必要になってくるはず。自分も精一杯やるけど、その精神を次世代に受け継いでほしいみたいな気持ちはあるんです。みんなの選択肢を広げていきたいんですよね、私は。

ゆっきゅん

1995年生まれ、岡山県出身。2021年からセルフプロデュースで「DIVA Project」を開始。配信EP『OVER THE AURORA』、セカンドフルアルバム『生まれ変わらないあなたを』が発売中。作詞家としてアイドルへの詞提供も行う。