²¬»³¸©¡¡Èþºî»Ô¤È³Þ²¬»Ô¤ÎÌ¤ÍøÍÑ¸©ÍÃÏ¤òÇäµÑ¤Ø¡¡°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥
²¬»³¸©Ä£
¡¡²¬»³¸©¤Ï¡¢¸©¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¤ÍøÍÑÃÏ¤ÎÇäµÑÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢9·î30Æü¤«¤é2·ï¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡①Èþºî»ÔÎÓÌî»ú¾å¥ØÄ®62ÈÖ¤Î³Ø¹»ÍÑÃÏ¡Ê3855.72Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡ºÇÄãÇäµÑ²Á³Ê¡¡416Ëü5000±ß
¡¡②³Þ²¬»ÔÆþ¹¾»ú¸ÞÎÉ»°Ã«360ÈÖ5¡¢361ÈÖ3¤Î»¨ÍÑÃÏ¡Ê463.49Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë
¡¡¡¡ºÇÄãÇäµÑ²Á³Ê¡¡733Ëü5000±ß
¡¡Æþ»¥»²²Ã¤Î¿½¤·¹þ¤ß´ü¸Â¤Ï10·î10Æü¤Î¸á¸å5»þ15Ê¬É¬Ãå¤Ç¡¢Æþ»¥Æü¤Ï10·î30Æü¤Ç¤¹¡£Æþ»¥¤Î¼êÂ³¤¤Ï¡¢²¬»³¸©ºâ»º³èÍÑ²½¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£