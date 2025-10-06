◆国民スポーツ大会・サッカー競技▽少年男子準決勝 東京３―１石川（６日、滋賀ビッグレイク）

準決勝が行われ、石川は東京に１―３で敗れた。前半３分に失点も、同９分のセットプレーでＤＦ川井浬（金沢Ｕ１８）が同点ヘッド。しかし同１７分にゴール前で波状攻撃を受けて勝ち越しを許すと、後半１７分にオウンゴールで差を広げられ、イレブンは肩を落とした。

チーム得点王のＦＷ下沢到矢（金沢Ｕ１８）も悔しがった。先発した宮崎との１回戦（２―２、ＰＫ５―３）で全２得点を挙げると、千葉との２回戦（２―２、ＰＫ４―２）でも１ゴール。だが後半１７分に左手の甲を踏まれて交代。痛みが引かず、愛知との準々決勝はスタメンを外れた。

それでも痛み止めを飲み、患部をテーピングで固めて、４―０と大量リードした後半３２分に途中出場し、その１分後に３戦連発となるゴール。３試合で４得点という飛び抜けた決定力でチームを盛り上げた。

だが決勝進出には届かなかった。スタッフと話し合い、負傷を考慮して、この日も出番は後半から。ピッチに立ったのは１―３の１９分だった。東京のＤＦラインの裏を狙って走り続け、後半アディショナルタイムには縦パスを受けたものの、ＤＦに阻まれてシュートを打てず。「ああいうのを決めないといけない」と反省した。

左手の痛みは残るが、あと１試合ある。７日の３位決定戦で愛媛と戦う。「チームを勝たせるために、１点でも多く取りたい」と、背番号１０は完全燃焼を誓った。