箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。

各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

前回の予選会１４位で、まさかの敗退を喫した東海大は、エースの花岡寿哉（４年）をはじめ、兵藤ジュダ（４年）、鈴木天智（４年）ら主力が順当に登録された。前回、ゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権したロホマン・シュモン（４年）もメンバー入りした。１年間、地道に努力を続けてきたロホマンの魂の走りが注目される。

箱根駅伝で２度の大きな試練にも負けず、ロホマンは、最後の箱根路に挑む。

１度目の試練は２０２４年１月の第１００回箱根駅伝。東海大の最終１０区を担ったロホマン（当時２年）は１０位でタスキを受けたが、区間２０位と苦戦し、大東大に逆転された。「その時の実力をほぼ出すことが出来ましたが、その実力が足りませんでした」とロホマンは潔く話す。

東海大は１１位でシード権を逃し、第１０１回箱根駅伝は予選会から戦うことになった。その予選会で２度目の試練が待っていた。昨年の予選会はレース中に夏日（気温２５度以上）になる季節外れの暑さだった。ロホマンは熱中症に陥り、残り１キロで失速。残り１５０メートルで倒れた。両膝をつきながらゴールを目指したが、残り１５メートルで棄権。チームは１４位で落選した。「チームメート、特に４年生の先輩に申し訳なかったです」と静かに振り返る。失意の中、前主将の梶谷優斗（現住友電工）の言葉に救われ、再び、走り出した。「梶谷さんに『ロホマンだけの責任ではない。チーム全体の責任だから。落ち込んでいても何も始まらない』に言われ、前を向くことができました。多くの人に励ましてもらいました」と先輩に感謝する。

学生ラストシーズンは好スタートを切った。４月の四大学対校戦１万メートルで優勝。その後も練習を継続し、堂々と予選会のメンバーに入った。両角速監督は「昨年は故障で練習を積めない時期がありましたが、チーム事情でロホマンが予選会を走るしかありませんでした。なので、昨年の予選会敗退は私をはじめ、チーム全体の責任です。今年、ロホマンは夏合宿でも地道に走り込みました。地力はついているので、予選会では淡々と走ってほしい。そうすれば、必ず結果はついてきます」とロホマンへの信頼を明かす。

「チーム目標は３位以内で通過です。最後の箱根駅伝で、もう一度、１０区を走ってリベンジしたい。このままでは終われません」

ロホマンは試練を真っ向から受け止め、強い覚悟を持って、立川の戦いに臨む。

◆東海大の箱根駅伝予選会登録メンバー

鈴木 天智（４年）

竹割 真（４年）

中井 陸人（４年）

花岡 寿哉（４年）

兵藤ジュダ（４年）

ロホマン・シュモン（４年）

可児 悠貴（３年）

永本 脩（３年）

南坂 柚汰（３年）

佐野 鈴太（２年）

中野 純平（２年）

平井 璃空（２年）

水野 夢大（２年）

松山 優太（１年）

◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。