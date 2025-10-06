自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選ばれ、日本で初めての女性総理が誕生する見通しです。一方、決意表明で述べた「ワークライフバランス」発言を、福岡の街の人はどのように受け止めたのでしょうか。

■総裁選挙管理委員会・逢沢一郎委員長

「合計は高市早苗君185票、小泉進次郎君156票、よって高市早苗君をもって当選者と決しました。」



自民党の総裁に4日、選出された高市早苗氏。今後召集される臨時国会で女性初の総理大臣に指名される見通しですが、注目されるのが「野党との連携」と、自民党と連立を続けてきた「公明党との関係性」です。





佐賀市で5日、街頭演説を行った参政党の吉川里奈副代表は、高市氏の考えには共鳴する部分があるとした上で連立については否定しました。■参政党・吉川里奈副代表「日本を強く豊かにと言っていた高市先生が総裁になったことに対しては期待の思いがありますが、参政党が今、与党に対して何か一緒にやろうと言われても、連立を組むという方針はありません。」

連立を組む公明党の竹谷とし子代表代行は5日、福岡市を訪れ、「靖国神社の参拝」や「外国人政策」に関して懸念があると話し、連立についての明言を避けました。



■公明党・竹谷とし子代表代行

「公明党としては政治の安定が重要であるから、これまで連立を組んできた。それは変わりませんが、自民党の状況で懸念を持っているということは事実でありますので、それをまず、はっきりと申し上げた。」



同じく5日、福岡を訪れた立憲民主党の野田佳彦代表は、福岡選出の麻生最高顧問の影響力に言及しました。



■立憲民主党・野田佳彦代表

「石破おろしの流れを作ったのは麻生さんじゃなかったですか。今回も誰を応援するのかと思ったら、みんなまとめて高市さんに持って行った。その影響力のもとで高市さんが持論はあるだろうと思いますが、私は後ろの大物を気にしながら物事を進めることができるのかと、とても心配だと思います。」

その麻生最高顧問と5日、協議をした高市氏は人事の検討を本格化させています。



党の要の幹事長には、麻生派のベテランで麻生氏の義理の弟にあたる鈴木総務会長の起用が内定しました。早くも麻生氏の影響力拡大が垣間見えています。

一方、話題となっているのが、高市氏が決意表明の中で述べた「ワークライフバランス」発言です。



■高市新総裁

「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります。」

■中村安里アナウンサー

「ワークライフバランスということばを捨てる、この発言について、街の人はどのように感じているのでしょうか。」



■街の人

「全身全霊で闘うという覚悟が見えたので、僕はとてもいい印象を受けました。」

「自分のためじゃなくて国のために全部やっていこうというのが見えて。」

「ワークライフバランスはちゃんとした、いいところに就職したい。」

「微妙です。今の時代にちょっと違和感はあります。」

「今時ちょっと珍しいですよね。今の時代、もっと緩く働いてもいいんじゃないかなと思います。」

社会心理学が専門の碓井真史教授は、今回の発言について。



■新潟青陵大学・碓井真史教授

「あの言葉には、自分が一生懸命頑張るということと、献身的に頑張るという『強さ』と『献身』という2つのメッセージが込められていて、リーダーのメッセージとしては非常に効果的。」



その一方で、議論が巻き起こった理由として、インパクトの強さゆえに言葉が“一人歩き”したのではと分析します。



■碓井教授

「お前もワークライフバランスを捨てろと言われるのではないか。そんな社会になってしまうのではないかと不安に感じる人がいるのも共感できるところです。注目を集めたと言う点では成功だったと思いますが、この先、一歩間違えると分断をさらに進めることになってしまう。」



「解党的出直し」「変われ自民党」を掲げて行われた今回の総裁選。自民党は変わることができるのか、高市新総裁のリーダーシップが問われることになります。

今後の日程です。



高市新総裁は先ほど自らのSNSを更新し、党役員人事について6日夕方に内示を行い、7日正式決定すると明らかにしました。



また、日程は今後、変わるかもしれませんが、15日の召集を軸に調整されていた臨時国会で、首相指名選挙が行われ、高市総裁が新しい総理大臣に選ばれる見通しです。



そのおよそ2週間後の10月末にはアメリカのトランプ大統領が来日して、首脳会談が行われる予定です。物価高対策など国内の課題が山積するなか、外交でもいきなり正念場を迎えることになり、高市新総裁の手腕が問われることになります。