（記者）

「自民党本部前です。午後1時の投開票を前に続々と議員たちが入っていきます。緊張感に包まれています」



おととい4日に投開票が行われた自民党総裁選。



（総裁選挙管理委員会 逢沢 一郎 委員長）

「高市早苗君をもって当選者と決しました」



3度目の出馬で、自民党総裁の座を手にした高市氏。



（自民党 高市新総裁）

「私は約束を守ります。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」





女性初の総理大臣の誕生へ。「大逆転」とも言われる総裁選。その舞台裏では恒例のゲン担ぎも。正午すぎ。投開票を前に、決起集会の会場に現れた小泉進次郎氏は明るい表情。勝負メシは、選挙に「勝つ」にかけたカツカレーパン。時を同じくして、“最大のライバル”高市早苗氏も決起集会の会場に。会場中をハイタッチで回る。高市陣営の昼食は、トンカツの弁当でした。（高市陣営司会）「高市早苗、自民党総裁に向けて必ず勝つぞ、勝つぞ、勝つぞ」そして午後1時。新たな自民党総裁を決める投票が始まりました。しかし、1回目では決着がつかず、高市氏と小泉氏による決選投票へ。迎えた、決戦の時。議員票が勝敗を左右する決選投票。国会議員が1人ずつ呼ばれ、票を投じていきます。そして。（総裁選挙管理委員会 逢沢 一郎 委員長）「合計は高市早苗君、185票小泉進次郎君、156票。よって高市早苗君をもって当選者と決しました」2024年、決選投票で石破首相に敗れた高市氏。あれから1年…。リベンジを果たし、総裁の座を勝ち取りました。地元･奈良の支援者たちは。（高市氏地元奈良の支援者）「うわ～」（記者）「拍手がなりやみません。泣いている人もいます」総裁として初めてのあいさつ。胸元には、母親の形見だというネックレスが輝いていました。（自民党 高市 早苗 新総裁）「私は約束を守ります。全世代総力結集で全員参加で頑張んなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」決選投票では国会議員票と、都道府県連票ともに小泉氏を上回った高市氏。自民党静岡県連も、約2万票の投票があり、1位が高市氏で8650票、2位が小泉氏で6162票という結果でした。県連会長の井林衆院議員は…。（静岡2区･県連会長 井林 辰徳 衆院議員）「1回目が小林鷹之さん、2回目が高市早苗さんに投票しました。2回目はいろいろ考えましたけど、党員の皆さんの声に従おうと思って投票した。女性初の総裁でありますので、これは男女共同参画または女性が活躍する社会ということで、非常に大きなものがあるという風に思っております」また若林参院議員は、高市氏の推薦人ということもあり、2回ともに高市氏に投票。（高市氏の推薦人 若林 洋平 参院議員）Q.党員・党友票が一番高市さんに集まったことには？「われわれは、そこが一番重要…というかですね…。今回は何故フルスペックにしたかというのは、党員の皆さまの意思というのを大事にするというのがひとつの大きな目的だったので、その結果が同じになってよかった」このほか、城内衆院議員は、2回ともに高市氏。勝俣衆院議員は、1回目は小林氏で決選は高市氏。牧野参院議員は1回目は林氏で、決選は小泉氏に投票したことを明かしています。一方、2回ともに小泉氏に投票した深沢衆院議員は…。（静岡4区･比例東海 深沢 洋一 衆院議員）「寛容性を持って、この社会をどうつくっていくのかといった場合に、一番、統合とか、いわゆる一致団結というメッセージを出している小泉候補がいいんだろうという風な思いで、終始応援をさせていただきました」一方で、投票先を明かさなかった議員も。（静岡5区 細野 豪志 衆院議員）「私自身は総裁選の選挙運動をやらなかったので、私自身が責任をもって一票を投じたということで、新しい体制が決まりましたので、私が投票した個人名を皆さんにお伝えするのは控えようと思います」また、小泉氏を支持するとみられていた上川衆院議員も。（静岡1区 上川 陽子 衆院議員）「私の口からは、どなたにということについてはノーコメントということで」Q.女性初の総裁が誕生したが受け止めは？「女性初ということでありますが、女性の活躍についても動いてもらいたいと思います」県民は今回の結果をどう受け止めたのでしょうか？（20代 大学生）「決まった時の表情が。これからやるぞっていう表情だったので、楽しみというのもあるし、男性から女性に変わって、どういう風に今後変わっていくのか率直に気になりますね」（男性 50代）「小泉さんになるのかなとは思ってたので、ちょっと意外でしたね。（自民党は）正直変わらないとは思うんですけれども、でも、いろいろな問題はやはり公にしてもらいたいとは思いますね」4人の子どもの母親だという女性は…。（30代･4人の子の母）「これから子育ての面とか、そういうのを、女性にしか分からないようなことも気付いてもらえるのかなと思って、そういうのにすごく期待したい」女性初の首相の誕生へ。高市新総裁は日本の未来をどう導くのでしょうか。（スタジオ解説）（澤井 志帆 キャスター）3日･金曜日までは小泉氏有利の予想が多く、まさに大逆転というふうな結果になりましたが、津川さんはどう思っていますか？（津川 祥吾 アンカー）私も直前まで永田町の与野党の関係者のお話をうかがったんですけども、読みとしては大勢が小泉さんでしたね。（澤井 志帆 キャスター）なるほど。投票結果について伊藤さんお願いします。（伊藤 薫平 キャスター）こちら上位2人の投票結果を確認していきます。まず1回目の結果ですけれども、党員･党友票に関しましては、高市さんと小泉さん…高市さんが大きく差をつけたということになりました。ですが、国会議員票に関しては1回目は小泉さんが勝ちました。ですが、この国会議員票に注目していきますと、決選投票で高市さんが小泉さんを上回って、これがいわば逆転劇と言われているわけなんです。その裏で一体何があったのかということで見ていきます。影響力のある自民党内のいわゆる重鎮といわゆる人たちの投票行動を確認していきます。菅さんや岸田さん、また、この石破さんといった首相経験者は、小泉さん支持に回ったというふうに見られています。そして1回目の投票で決戦投票に進めなかった茂木さん小林さん、この支持者に関しては高市さんの方に回ったと言われています。そしてこちら林さんですね。林さんに関しては、陣営に旧岸田派が多いというふうにされていまして、岸田さん、こちらにいますので小泉さん支持かというふうに思われていたんですが、この一部が、林さんの支持者の一部がですね、高市さんの方に回った可能性があるということです。そして、何より党内唯一の派閥を率います麻生派、麻生元首相ですけれども、決選投票は、このようなコメントを残しています。決選投票は1回目で「党員票1位の候補を応援」すると、金曜日に派閥内で伝えたというふうにされています。青山さんにうかがいます。決め手は麻生さんだったんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）そうですね、最終的な決め手はやはり麻生さんだと思います。ただ、党員票が思ったより高市さんに出たということ…それによって党員が多い方に入れるという…ある意味当たり前の理由で、この指示を出すことができたんですね。これは「高市さんに入れろ」というんじゃなくて、「党員の声を聞け」ということはですね、一般論としても成立するわけですね。こういった指示を出しやすい環境ができていたということもあると思います。（津川 祥吾 アンカー）青山さん。ちょっと古い言い方になって恐縮なんですが、一つの理解として、これで…自民党の主流派ですね、それが、いってみれば旧宏池会から旧清和会に…主流派が変わるという見方でよろしいでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘氏）これはですね、自民党内では疑似政権交代が起きたといって過言じゃない事態だと思います。これまで麻生さんは非主流派だったんですね…石破政権の中で。一方で、主流派側にいた菅さん、そして岸田さんで石破さんがですね、非主流派に回ると…もうガラッと変わるということで間違いないと思います。