江頭2:50、車を購入 マネージャーの結婚祝いで“漢気買い”「エガちゃんカッコいい そりゃみんなに慕われるよねぇ」「さすがです」
お笑い芸人・江頭2:50（60）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。車を購入する様子が紹介された。
【動画】「エガちゃんカッコいい」「さすが」マネージャーへの結婚祝いで購入した、125万円の『パジェロミニ』 ※34：30頃〜
購入したのは、マネージャーМ氏の結婚祝いとしての車。以前の動画で、“おしりダーツ”でご祝儀を決めた際、「ロボット掃除機」「ドラム式洗濯機」「高級焼肉お食事券」などのプレゼントが用意されるなか、江頭が自ら矢を放った結果、祝いの品は三菱の車『パジェロ』に決定した。
この日は、中古車買取り販売店に出向き、『パジェロ』をはじめ複数台の車を物色。М氏の意見も聞きながら、125万円の白の『パジェロミニ』をご祝儀として購入した。
動画の最後には、「かわいい！いいですね！」「運転しやすい！」とМ氏自ら試乗し大喜びする様子を紹介した。
コメント欄には「あのダーツ本当に神がかってたな」「ダーツはマジで奇跡だった」「エガちゃんカッコいい そりゃみんなに慕われるよねぇ」「さすがです」「有言実行」「エガちゃん漢気!!」「お金の使い方がキレイでとっても上手ですね。素晴らしいです」など、さまざまな声が寄せられている。
