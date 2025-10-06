庄司浩平、鍛え上げられた上腕二頭筋あらわ 色気放つショットに反響「これだけ鍛えてたら、風間さんを…」「いいんですか見せてもらっても」「ドキドキです」
テレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』で風間俊介（42）演じる主人公の相手役としての好演も記憶に新しい俳優の庄司浩平（25）が6日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた上腕二頭筋あらわなショットを公開した。
庄司はサングラスの絵文字とともに、サングラス姿でジャケットをはだけさせた“肩見せ”ショットと、ジャケットを羽織ったパターンの2カットをアップした。
この投稿にファンからは「素敵！これだけ鍛えてたら、風間さんを抱っこ→ぐるぐる出来ますよね…！（スタイル良くて華奢に見えてたので不思議だったんです…！）」「イケ散らかしてますね」「クールなお姿と上腕二頭筋にドキドキです」「似合いすぎ〜！色気まつり」「めっちゃかっこいい！筋肉もお綺麗！片腕だけ全部じゃなくて少しだけ見せるのも良いですね！」「いいんですか 見せてもらっても〜って感じです」「風間さんのいいねが早くて泣けてくる」などの反響が寄せられている。
【写真】「いいんですか見せてもらっても」鍛え上げられた上腕二頭筋を披露した庄司浩平
