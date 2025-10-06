MLB地区シリーズを戦うナ・リーグ中地区首位のブリュワーズ、パット・マーフィー監督が、ジャクソン・チョウリオ選手の状態を明かしました。

チョウリオ選手は日本時間5日、カブスとの初戦に「1番・レフト」でスタメン出場すると、2回までに3安打を記録。これがメジャー史上初の快挙となりました。

しかし、3安打目の内野安打で一塁へ走った際に右ハムストリングを負傷。無念の途中交代となりました。チョウリオ選手の活躍もありカブスとの初戦を制しましたが、不安を残していました。

試合から一夜明け、チームを率いるマーフィー監督は「断定はできませんが、いくつかの検査を行い、練習に参加する予定です。深刻なハムストリングの損傷ではないものの、プレーに制限が生じる可能性は否定できない」とチョウリオ選手の状態を明かしました。

チョウリオ選手は以前にも同箇所を負傷していることから、マーフィー監督は「ジャクソンは非常にタフな若者で、素晴らしいプレーヤーだ」と話した上で、再び怪我したくないという心理的ハードルが彼を襲っていることも危惧しました。