楽天は6日、スペンサー・ハワード投手（29）、オスカー・ゴンザレス外野手（27）の両助っ人が帰国したと発表した。ハワードは退団見込み。ゴンザレスは来季が2年契約の2年目となる。

今季ジャイアンツから加入したハワードは開幕2戦目を腰の張りで回避。その後も上半身のコンディション不良で7月から約2カ月半にわたって離脱した。9月に復帰後も23日の日本ハム戦、29日のオリックス戦と2試合続けて右腕の張りで緊急降板。5勝（1敗）を挙げて防御率2.22ながら、9試合の登板にとどまった。

ゴンザレスはシーズン途中でパドレスから加入。53試合に出場し打率・229、4本塁打、19打点だった。

▼ハワード こうした機会を与えてくださったチームに心から感謝しています。うまくいかないこともありましたが、イーグルスの選手やチームのことを知ることができ、とてもいい経験になりました。また、野球だけでなく、日本の美しい文化に触れることができたことも、人生において大きな財産となりました。今シーズン、応援とサポートをいただき、本当にありがとうございました。

▼ゴンザレス シーズン途中からの加入になりましたが、ファンの皆さんにはたくさん応援していただき感謝しています。もっとチームに貢献できるよう、しっかり準備をして、来シーズンのためにさらに強くなって帰ってきます。