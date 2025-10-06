パレスチナ自治区ガザの戦闘終結に向けた協議がこのあと行われる予定です。あすで2年となるイスラエルとハマスの戦闘。事態打開に近づくことはできるのでしょうか。

協議の当日もガザ地区では煙があがっています。イスラエル軍の攻撃は続いていて、アルジャジーラによりますと、5日は一日で24人が死亡しました。

イスラエルとハマスの間接的な協議は6日、仲介国のエジプトで行われる予定です。アメリカのトランプ大統領が示した和平計画について話し合うもので、トランプ氏は協議を前に期待感を示しました。

アメリカ トランプ大統領

「（人質解放の）交渉は始まったばかりだ。数日かかるだろうが、非常に順調だと聞いている」

トランプ氏はSNSで、協議では和平計画の「詳細を詰める予定だ」と明らかにしています。また、「第一段階は今週中に完了する見込みとの報告を受けている」と投稿。「全員に迅速な行動を求める」として、進展が見られない場合には「大規模な流血が続き、誰もが望まぬ事態になる」と主張しています。

イスラエルのネタニヤフ首相は…

イスラエル ネタニヤフ首相（5日 ユーロニュース）

「ハマスは無条件に降伏し、武装解除しなければならない」

ハマスが全面的に受け入れない場合は、軍事的な圧力を強めることを示唆しました。

和平計画では、ハマスが武装解除し、ガザの統治にも関わらないとしていますが、ハマスはこれらの要求に対する態度を明らかにしておらず、合意に至るかは不透明です。