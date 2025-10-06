JR男鹿駅で、テロを想定した対処訓練が行われました。



JRの職員と警察、消防がそれぞれ役割を分担し、迅速かつ的確に対処する手順を確認しました。



JR男鹿駅で行われた訓練は、ホームに液体入りのペットボトルが置かれ、近くに人が倒れているという想定で行われました。



今年3月、JR秋田駅構内で不審物が見つかる事案が発生したことを受け、JR男鹿駅では初めて実施されたものです。





訓練の目的は、JR職員と警察、消防がそれぞれ役割を分担し、迅速かつ的確に安全を確保することです。警察は立ち入り規制を行い、JR職員と協力して利用客への避難指示を出します。その間に消防は負傷者の救助を行いました。一日あたりおよそ500人が利用するJR男鹿駅。駅前でのイベントなどが増え、これまで以上に土日の利用客や外国人観光客の需要も高まっています。6日は機動隊が不審物を回収し、駅構内の安全を確保するところまで訓練しました。県警察本部警備部機動隊 佐藤淳第1小隊長「実際、機動隊だけでは現場は完結することができませんので、わたしたち到着するまでの間にそこの関係機関のところ、今回であれば駅の職員の方々にやっていただきたいこともありますし、先に到着する消防さんと協力したいところもありますし、その中で今回こうやって共同で訓練させてもらえるっていうのは万が一あった時に非常に連携を取りやすい環境が取れたのかなと思います」男鹿地区消防本部救助隊員 遠藤直さん「今後も他の公共機関との連携を密にして、顔の見える関係を大事に訓練を通していけたらなと感じています」県警察本部警備部機動隊 国安和葉さん「迅速的確にそして安全に対処できるように、日々訓練を積んで練度のほうを向上していきたいと思っております」今後も多くの市民や観光客のため、安全を第一に活動していくことを確認しあいました。