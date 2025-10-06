16年前の2009年に当時20代の女性に暴行を加え淫らな行為をした罪に問われている48歳の男の裁判員裁判が始まりました。



男は起訴内容について「犯行については私は行っておりません」と無罪を主張しました。



いまの法律では不同意性交致傷にあたる強姦致傷の罪で起訴されているのは、秋田市飯島川端の無職、栗山大樹被告48歳です。



起訴状などによりますと栗山被告は2009年3月、県中央部の路上で当時20代の女性を背後から押し倒して松林に引きずり込み「殺すぞ」などと脅しながら暴行を加えたうえで、淫らな行為をしたとして強姦致傷の罪に問われています。





6日始まった裁判員裁判で、栗山被告は無罪を主張しました。検察側は「被害者の女性に付着していたDNAと栗山被告の血液から採取したDNAが一致した」と指摘。一方、弁護側は「被害者の体から被告のDNAが検出されたことは認めるが、当日出会い系サイトで知り合った被告と被害者が性行為をした際に付着したもので、被害者はその後、被告以外の何者かに襲われた」と主張しました。今後の裁判では栗山被告が”犯人”かどうかが争点となり、7日は証人尋問が行われます。