農作業中の男性(71)がクマに襲われけが 襲ったクマは3頭で行動か 現場の5キロ先ではクマの姿がカメラに 秋田・美郷町
6日朝、美郷町で農作業中の71歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。
男性を襲ったクマは3頭で行動していたとみられています。
また、そこから約5キロ北の町道ではクリの実を食べるクマの姿をカメラがとらえました。
男性が襲われたのは、美郷町金沢東根字南外川原の田んぼです。
警察や消防などによりますと6日午前7時前、けがをした71歳の男性本人から「クマに左足首をやられた」と消防に通報がありました。
驚いて転倒したところ、クマがとびかかってきたということです。
男性は会話は出来ていますが、左足首をかまれたり、ひっかかれたりしていて病院で治療を受けました。
さらに50メートルほど離れた場所には別に2頭のクマがいて、3頭の親子グマで行動していたとみられています。
警察が周辺の警戒にあたっています。
記者
「先ほど自動車が通りましたが、子グマは変わらずクリを食べ続けています。道路に落ちたクリを懸命に探しています。」
男性がクマに襲われた現場から約5キロ北の町道では、6日午後1時過ぎクリの実を食べ続けるクマの姿をカメラがとらえました。
子グマとみられます。
この周辺では先月末、3頭のクマが約4時間木の上にとどまったほか、今月2日には35歳の男性が散歩中にクマに襲われました。
撮影をはじめてから約20分後、クマは茂みへと姿を消しました。
県内ではクマの目撃も相次いでいて、7日のエブリーでは人里に現れるクマについて特集でお伝えします。