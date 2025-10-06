TDR、コーヒー＆スイーツのペアリングを楽しむ「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」開催へ！ オリジナルのブレンド豆を使用
東京ディズニーリゾートは、11月1日（日）から、コーヒーとスイーツのペアリングを楽しむ 「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」を開催する。
【写真】チーズケーキやタルトもおいしそう！ TDR新スイーツ3種一覧
■異なるブレンドを用意
「ディズニー・スウィートモーメント・カフェ」では、パークオリジナルのブレンド豆を使ったコーヒーと、コーヒーに合わせたスイーツが織りなすハーモニーが楽しめる。
ブレンドに使用する豆は店舗ごとに異なり、例えば東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」では、柑橘系の酸味と心地よい苦味が広がる爽やかなオリジナルブレンドコーヒーと、レアチーズとスフレチーズに甘酸っぱいレモンをプラスして軽やかに仕上げた「チーズケーキ」が味わえる。
また、東京ディズニーランド「カフェ・オーリンズ」のビターな味わいとフレッシュな酸味のバランスがとれたブレンドは、濃厚なガナッシュとほろ苦いキャラメルクリームをたっぷり入れた「キャラメルガナッシュサンド」と相性抜群。
さらに東京ディズニーシー「ゴンドリエ・スナック」では、深煎りで香ばしい苦味が特徴的なブレンドの濃厚さと、中にフランボワーズソースやロイヤルティーヌを忍ばせ甘酸っぱく仕上げた「ベリーとピスタチオのタルト」が、味わいのバランスを引き立てる。
いずれも「コーヒー」、「カフェラテ」、スイーツの単品に加えて、お得な「カフェ＆スウィーツセット」で提供する。
