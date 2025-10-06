à¿ÈÄ¹249¥»¥ó¥Á¡ªáÅì¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÄ¹¿Èà¶Ã°Ûá¿·±Ô¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÇÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¶¯¹ë¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¿!¡×
½÷À¤È¶ÃØ³2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¦¥¬¥ó¥À¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¤Ë¡¢¶Ã°Û¤Î¿·±Ô¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï·¯¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¤!¤À¤«¤é²¿¤À!¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤«¤é¥¸¥ã¥é¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ø¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤Ë¿Î²¦Î©¤Á¤·¡¢¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼êÁª¼ê¤ÎÆ¬¤ò¤Ä¤«¤àÂç·¿Áª¼ê¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¦¥¬¥ó¥À¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖSGW¡Ê¥½¥Õ¥È¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤ÎÂç·¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ï¥¸¥ã¥é¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡£¥¸¥ã¥é¤ÏSGW¤¤Ã¤Æ¤Î¶þ¶¯¤ÊÂÎ³Ê¤ò¤Û¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Ï¤½¤ì¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¿ÈÄ¹¤Ï249¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤Ï130¥¥í¤À¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢½÷À¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤ÃË¤À¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ë¼Ì¤ë½÷À¤ÎÁÇÀ¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤Î¶»¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¿ÈÄ¹¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤³¤ÎSGW¤Î¿·±Ô¤¬¶Ã°Û¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤ËÂçµ»¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¿´ÇÛ¡×¡Ö¤ª¡¼¿·¥é¥¸¥ã¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¶¯¹ë¤Ï¤Þ¤À¤¤¤¿!¡×¡Ö¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SGW¤Ï¡¢Å¥¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢ÃÝ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¡¢¥Ê¥¤¥í¥óÉ³¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥í¡¼¥×¤È¤¤¤¦¸¶»ÏÅª¤ÊÀßÈ÷¤ÇSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÄÂÎ¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖWWE¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤«¤éËÜÊª¤Î¥ê¥ó¥°¤¬Â£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£