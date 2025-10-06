¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é30Ç¯¡ÄàÊÌ¿Íµé·ãÊÑá¤Î62ºÐÇÐÍ¥¤¬ÏÃÂê¡ÖÆ¸´é¤Ê¤Î¤Ç¼ãÇòÈ±¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤ÀÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¼ç±é¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
ÇòÈ±¤ËÇò¤¤É¦¡¢¤Ö¤«¤Ö¤«¥º¥Ü¥ó¤Ç¡Ä
¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é30Ç¯¡Ä¡£62ºÐÇÐÍ¥¤¬àÊÌ¿Íµéá¤Î»Ñ¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÜººÃæ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤ÈÂê¤·¤¿´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅâÂô¼÷ÌÀ¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç17Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢·Ù»ëÄ£¿Í»öÆó²Ý½êÂ°¡¦¸þ°æ¸÷ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤ëÏ·¤±¥á¥¤¥¯»Ñ¤ÎÅâÂô¤ò¾Ò²ð¡£ÇòÈ±¤ËÇò¤¤É¦¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±Çò¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ö¤«¤Ö¤«¤Î¥°¥ì¡¼¥º¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦ÃÏÌ£¤Ê»Ñ¤Ç¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦É½¾ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îà¤µ¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤óá¤Ö¤ê¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÎÙ¤Î´Ø¸ý¤Ï»ç¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼ÉÕ¤¤Î¥º¥Ü¥ó¤È¤¤¤¦²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÂÐÈæ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¸µ¿·Ê¹µ¼Ô¤Çºî²È¤ÎÆ²¾ì½Ö°ì¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¾®Àâ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×(ÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë)¡£¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÇ»¸ü¤ËÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ù»¡¾®Àâ¤¬¡¢ÅâÂô¤ÎàÊÌ¿Íµéá±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÆ¸´é¤Ê¤Î¤Ç¼ãÇòÈ±¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤Ä¤¤¤³¤Ê¤¤¤ÀÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤·¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅâÂô¤Ï1995Ç¯¤Ë»³¸ýÃÒ»Ò¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£