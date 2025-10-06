²¬»³¤Î¡È¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¡¡²Ö²¼çõ¤Î¹¥¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡Ä¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢çõ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¬»³¸©¤«¤é´ä¼ê¸©¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¤ÇÌó6»þ´ÖÈ¾¡£20ºÐ¤Î²Ö²¼çõ¡Ê¤Ï¤Ê¤·¤¿¡¦¤¤¤Á¤´¡Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤È¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¼«¤é°ú¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥Ó ¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½é½Ð¾ì»î¹ç¤Ï20°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²¬»³¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¥Ø¥Ó¤òÅê¤²¤Æ¤´Ëþ±Ù¤Î¥·¥Ö¥³
²¬»³½Ð¿È¤Ç¡¢²¬»³Íý²ÊÂçÉíÂ°¹â¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡£3³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤Ï·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ó¥·¥Ð¥·ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ïµ´¥Î¾ë¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ç¥¥ã¥Ç¥£¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥Í¥¯¥Ò¥í¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ñ¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²Æ¤Ï·î20Æü¤ò¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¡¢¡Ö¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¡×¤Ë¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤¹¤ëË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¤«¤é¡¢¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£Æ±»þ¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ìò¤âÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥´¥ë¥Õ¤ËË×Æ¬¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¼ÂÀï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ï¡Ö½éÆü¤Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥Ô¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È1¼¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±Ãæ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍèÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¢¤ë¥´¥ë¥ÕYouTube¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¼¤â¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë´é¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢2004Ç¯9·î¤ËË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Èçõ¡É¤È¤¤¤¦´Á»ú¤¬Ì¾Á°¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£05Ç¯4·î24Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ÇÊì¤¬¡Èçõ¡É¤ËÌÜ¤¬Î±¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ö²¼¤ÎÌ¾»ú¤Î²è¿ô¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬½Å¤¤¤È±¿µ¤¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¸õÊä¤«¤éçõ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹¥¤¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢çõ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£Ì¾Á°¤È´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
