舞台『忘却バッテリー』キャスト降板続く 岩崎勤役が交代！日常生活でケガの細見大輔→平川和宏
舞台『忘却バッテリー』の公式サイトが6日、更新され、岩崎勤役の細見大輔が降板し、新たに平川和宏が同役を務めることが発表された。なお、同舞台は3日、千早瞬平役の櫻井圭登が降板し、同役を大見拓土が担当することが発表されたばかりで、キャストの降板が続いている。
【写真】降板した細見大輔 衣装も完全再現の舞台『忘却バッテリー』ソロビジュアル
今回、公式サイトでは「舞台『忘却バッテリー』に岩崎勤 役として出演を予定しておりました細見大輔さんにつきまして、本作品の稽古に起因するものではなく、日常生活の中で負った怪我により、舞台公演への出演が困難となりましたため、降板することとなりました」と経緯を説明。
「つきましては、細見大輔さんに代わり岩崎勤役として、新たに平川和宏さんがすべての公演に出演いたします」と伝えつつ、「公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、直前の発表となりご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。度重なるお知らせによりご心配をおかけしておりますが、カンパニー一同、最善を尽くし、力を合わせて臨んでまいります。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
この舞台は今月3日に千早瞬平役のキャスト変更も発表。「千早瞬平役として出演を予定しておりました櫻井圭登さんにつきまして、体調不良により一定期間の休養が必要となり、やむを得ず降板することとなりました。つきましては、櫻井圭登さんに代わり千早瞬平役として、新たに大見拓土さんがすべての公演に出演いたします」と伝えていた。
同作は、2018年より『少年ジャンプ＋』で連載されているみかわ絵子氏による漫画『忘却バッテリー』を初めて舞台化したもの。10月10日に東京・天王洲 銀河劇場で開幕する。
