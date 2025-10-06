お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。9月30日の放送には、お笑いコンビ・アイデンティティがゲスト登場。自身のアルバイト経験を語った。

この日の放送には、マシンガンズの後輩にあたるお笑いコンビ「アイデンティティ」の両名がゲスト登場。

番組コンセプトに則って、自身のアルバイト経験を語った。

アイデンティティ・田島「僕は高校時代はずっとチェーンの牛丼屋さんで働いてました」

滝沢「つゆだくとか言われてムカッとしないの？」

田島「しないです（笑）。つゆぬきもありますよ、僕はぬきが好きです」

滝沢「まかないも牛丼なんでしょ。飽きないの？」

田島「飽きなかったです。（牛丼の具は味が一定になるように）常に美味しいようになってるんですけど、やっぱり作りたての、一番美味しい時間帯はあるんですよ。自分で作ってるからわかるんです。ちょうど味が染み込んでるゴールデンタイムに休憩を取れば、これがまかないで食えるんです」

一方の見浦は、深夜のコールセンターで長く働いていたという。

このアルバイトは、若手芸人にとっては鉄板。見浦と同じコールセンターにも、多数のお笑い芸人が働いていた。

アイデンティティ・見浦「コールセンターにも色々な種類があるんですけど、僕はざっくり言うとクレーム処理でした。今はもう辞めちゃった芸人の後輩に紹介してもらったんですけど、気づいたら職場に芸人が増えてて。今思うとすごいんですよ、みなみかわさん、『わらふぢなるお』のなるお、『リニア』の酒井、元『プリンセス金魚』の大前くんとか、みんな結構出世してるんですよ」

滝沢「出世バイトだ！」

さらにこの日は、見浦の妻も番組に登場。

タイミーで飲食店や花屋、クリーニング屋などの様々なアルバイトをしたエピソードをテンポよく語り、西堀を「旦那より話すの上手いな」と唸らせていた。