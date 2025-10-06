¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡ßÀÐ¼ã½Ù¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤±¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅ¯³Ø
ÀÐ¼ã½Ù¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤È¹ë²Ú¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢ºòÇ¯6·î¤Î¥é¥¤¥Ö´ë²è¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ¡×¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤¬¡¢º£Ç¯9·î¤Ë²ñ¾ì¤òÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë°Ü¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï²¬Â¼Ì÷¹¬¡¢KID FRESINO¡¢ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¡¢ÃæÂ¼²ÂÊæ¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡Ê¢¨ÅöÆü¤Î¥ì¥Ý¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÐ¼ã½Ù¤È¥¸¥ã¥º³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤È¤Î¶¦±é¤âÂç¤¤ÊÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Ï¾å¸¶¤Ò¤í¤ß¤È¤Î½é¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÁÔÀä¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¸¥ã¥º¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¿R&B¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢21À¤µª¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÄó¼¨¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¡¢ÀÐ¼ã½Ù¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÈà¤Ï¤è¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯³«¶È¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈLA¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¸ø±é¤ò¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖThe Black Radio Experience¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°ÎÎ°è¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¼ã¤â¤Þ¤¿¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ¡×¤Î´é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£
Rolling Stone Japan¤Ç¤ÏºòÇ¯¤Î¾å¸¶¡ßÀÐ¼ãÂÐÃÌ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎËÜÈÖÄ¾Á°¡¢ÆüÊÆ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¸¥ã¥º¤Î¿·»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¡ÊÌøÜÛ¸÷Î´¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈà¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¤´µ¡·ù¤ÇñÁÀå¤À¤Ã¤¿¡£¸å¿Ê¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÂÐÃÌ¤ÎÁ°¤Ë¶¦±é¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ¼ã¤¬±éÁÕ¤ò»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¡¢ÀÐ¼ã¤¬Èà¤é¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËËÍ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿¼Ìë¤ËÀ±Ìî¸»¤È¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡¢ÀÐ¼ã¤âAnswer to Remember¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¸¥ã¥º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¶¦±é¤Ïº£²ó¤¬½é¡£5000¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤¬Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ê¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã½Ù¤Î¶¦±é¡ÊPhoto by Yoshiharu Ota¡Ë
¡ÖÎ¾Êý¡×¤«¤é¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÀÐ¼ã¡§¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬¤«¤Ê¤êÌÜ¤Ç¹ç¿Þ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¼ã¡§¡Ö¼¡¤Ï·¯¤Î»þ´Ö¤À¡ª ¤â¤Ã¤È¹Ô¤±¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥É¡Î¥Ð¡¼¥Ë¥¹¡¦¥È¥é¥ô¥£¥¹¶¡ÊBa¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡ÊDr¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ò¡¦¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¡ÊDJ¡Ë¡Ï¤Ë¤è¤ë¡ÖFind You¡×¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥É¤ÈÀÐ¼ã¤Î¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥àÊÔÀ®¤Ç¡ÖRise and Shine¡×¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡ÊBa¡Ë¤Î¥È¥ê¥ªÊÔÀ®¤Ç¡ÖJellys Da Beener¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÊPhoto by Yoshiharu Ota¡Ë
¡Ê¢¨¤³¤³¤Ç¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡Ë
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ø¡¼¥¤½Ù¡¢Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¡©
ÀÐ¼ã¡§ºÇ¹â¤À¤è¡ª
¡½¤Þ¤º¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î°ìÎ®¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¸¥ã¥º¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀÐ¼ã½Ù¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤Õ¤à¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤ä¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥º¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¤½¤¦¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢º£¸À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤ä¥É¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢º£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤²Ö¥Þ¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥¤¥¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤âÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀèÇÚ¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¤â¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤Þ¤µ¤Ë·¯¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¿¤â²¶°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤½¤¦¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ·¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò³ä¤Ê¤ó¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Èâ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³«¤±¤ëÌò¤Ã¤Æ¤ï¤±¡£¤½¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Í³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ°¤¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡£²¿¤·¤íÊÄº¿Åª¤Ê¶È³¦¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÄ¤¸¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò³«¤¯¤Î¤¬²¶¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¦¡£Èâ¤ò³«¤±¤Æ¡Ø¤Û¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤è¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¸¥ã¥º³¦¤Ç¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î²¿Ëç¤«¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡ØMood¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢¡ØCanvas¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡ØIn My Element¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡ØDouble Booked¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢Á´ÊÔ¥¸¥ã¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÏÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¡ØBlack Radio¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Î¾Êý¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤Ï¤¤¤Þ¤ä¿·¤·¤¤Èâ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£Î¾Êý¤«¤é¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÒÊý¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÊý¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯´Ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ØBlack Radio¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢µ¡¤¬½Ï¤¹¤Î¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¸¥ã¥º¤Ë¼¡¤°¥¸¥ã¥º¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥¸¥ã¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖRise and Shine¡×¡ÖJellys Da Beener¡×¡Ê¶¦¤Ë¡ØCanvas¡Ù¼ýÏ¿¡Ë
¡½ÀÐ¼ã¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐ¼ã¡§¥¸¥ã¥º¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º¥·¡¼¥ó¤Ë¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë»þ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥º¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¥¸¥ã¥º¤Î¼«Í³¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤³¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëº¤Æñ¤µ¤ÎÂçÈ¾¤ò¼«Ê¬¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥¸¥ã¥º³¦¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿º¤Æñ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î²¿Ç¯¤«¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¥¸¥ã¥º¤ËÊô»Å¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ½é¤Ë¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¡£ºÇ½é¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥¸¥ã¥º¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤ÏÌä²°¤¬²·¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê»öÎã¤ÏÊ¹¤¤¤¿»î¤·¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¤é²¼ÀÑ¤ß¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤º¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¸µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ê¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡ØHead Hunters¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤Î½çÈÖ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£¤¿¤À¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¥¸¥ã¥º·Ù»¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥¸¥ã¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿Í¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤ó¤À¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§Ã¯¤«¤é¤â²¿¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Í¡£²¿¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¾ÚÌÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¡Ö²¿¤Æ¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À⁉¡×¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢²¿¤«¤·¤é°ã¤¦¡¢²áµî¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¾Ú¤À¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤ËÃ¯¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥ï¡¼¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡×¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤ÊÈâ¤ò³«¤¯Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò²ó¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢½Ù¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤ÏÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Í¡¹¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¤¬Èâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Å·Ì¿¤Ç¤¢¤ê¥®¥Õ¥È¤À¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ì³¤á¤ëÌò³ä¤Ê¤ó¤À¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤ÈãÉ¾¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÌò²ó¤ê¤À¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤À¤Î¡Ö¼ÙÆ»¡×¤À¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤À¤Î¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä»ÈÌ¿¤Ê¤ï¤±¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥º·Ù»¡¤¬¤É¤ó¤Ê¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡ØMood¡Ù¡ØCanvas¡Ù¡ØIn My Element¡Ù¡ØDouble Booked¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õäÆ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡¢¡Ö²¿¤«Ê¸¶ç¤Ç¤â¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£ÉÃ¤ÇÌÛ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤¦¤ë¤»¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¨¡×¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¢¤Ê¤¿¤Î²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤éÈãÈ½¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦¡£µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ë·Á¤È¤·¤Æ¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£
¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Öº£¡×¤òÀ¸¤¤í
¡½ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤à¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§²¶¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¡¢·Á¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Æ¡¢Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÎò»Ë¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥º¤Î¿¿¿ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¥¸¥ã¥º¤Ï1920Ç¯Âå¡¢30Ç¯Âå¡¢40Ç¯Âå¡¢50Ç¯Âå¡¢60Ç¯Âå¡¢70Ç¯Âå¡¢80Ç¯Âå¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¤à¤·¤í¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤Î¿¿¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤«¤é¡£ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤À¡£·è¤·¤Æ²áµî¤Î»þÂå¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï²áµî¤Î»þÂå¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î»þÂå¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤â¡¢¥»¥í¥Ë¥¢¥¹¡¦¥â¥ó¥¯¤â¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î»þÂå¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÎò»Ë¤À¡£´ûÀ®»ö¼Â¤ò¤Ê¤¾¤ë¤¿¤á¤Î²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¡Öº£¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎò»Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£º£¤Ï²áµî¤È¤Ê¤êÎò»Ë¤È¤Ê¤ë¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤òÀ¸¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡ª
Photo by Yoshiharu Ota
ÀÐ¼ã¡§ËÍ¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥µ¥¤¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÅö¤Ê¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥º¤Î¥È¥ê¥ª¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥È¥ê¥ª¤â¤ä¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢ÂçÊÔÀ®¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Äº£¤Ï¿§¡¹Ãµ¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£º£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀÐ¼ã½Ù¤Î»þÂå¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¿§¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ï¤¤¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤ó¤À¡ª¡¡½Ù¤¬º£¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´ÖÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àµ¹¶Ë¡¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤³¤ì¤À¤±ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤êµ¡²ñ¤Ê¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÁ´Éô¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²¿¤«¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ó¥·¥Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤½¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Photo by Yoshiharu Ota
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§²¶¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡ÖÉ÷¡×¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤¢¡¢º£°ìÈÖ²¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÉ÷¤À¡©¡¡º£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¤À¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤½¤ì¤¬Ç¯Ã±°Ì¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡¢2Ç¯¤´¤È¤Ë²¿¤«¤·¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·µ¤¤òÆÉ¤à¤ß¤¿¤¤¤ËÉ÷¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÉ½¸½¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±»þ¤Ë3¤Ä¤â4¤Ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¤Ä°ì¤Ä¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ï¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤¤¤Í¡£²¶¤Ê¤ó¤«µîÇ¯¡¢Apple Music¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò4Ëç½Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢Â®¹¶¤Çºî¤Ã¤ÆÂ®¹¶¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬°î¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Î®¤ìÀ±¤ß¤¿¤¤¤Ë¥·¥å¡¼¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤é½Ö»þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¾ï»þÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢Apple¤«¤é¡Ö4Ëç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢¥Ï¥¤¡¢°ìÃú¾å¤¬¤ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¥Ñ¥Ñ¡¼¥Ã¤È½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤à¤·¤í¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¤½¤ì¤é¤ÏSpotify¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤â½Ð¤ëÍ½Äê¤À¡£¤·¤«¤â¡¢10·î¤Ë¤Ï¤â¤¦1Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈNY¤Ç¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤À¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤¿²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿·ºî¤â½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤Þ¤À¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£
¥Ý¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£
¡½ÀÐ¼ã¤µ¤ó¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±éÁÕ¤¹¤ë²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¾ì¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È¡£
ÀÐ¼ã¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤â¼ã¤¤º¢¡¢¥³¥â¥ó¤ä¥¨¥ê¥«¡¦¥Ð¥É¥¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤Ç¤â±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Å»ö¤È¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤è¡£°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥â¥¹¡¦¥Ç¥Õ¤ä¥³¥â¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¤â°ì½ï¤Ç¡¢2Ëü¤È¤«2Ëü5Àé¿Í¤Îµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë300¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤ËÌá¤Ã¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Íîº¹¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¡¢¡Ê¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤ËÌá¤ë¤È¡Ë¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Ïµá¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¾®¤µ¤¤¥Ï¥³¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£µðÂç¤Ê²ñ¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÌ´¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£2Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÆÌ©¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¥Ï¥³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëè²óÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡£²¿½½Ç¯¤âÆ±¤¸300¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ï¥³¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é»É·ã¤È¤«¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤ì¤ë¤·¡¢Ì¥¤»Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È³Î¼Â¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡£ÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÊª¤Ï¡¢²û¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡¢¡ØBlack Radio¡ÙÀä»¿È¯ÇäÃæ¡ª¡×¤Ã¤Æ2Ëü¿Í¤ÎµÒ¤ÎÁ°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥³¥â¥ó¤ä¥¨¥ê¥«¤â¤½¤¦¡£¡Ö¡ØBlack Radio¡Ù¤Ï»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î²¿¿Í¤«¤¬¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎØ¤¬300¿Í¡¢400¿Í¡¢500¿Í¡¢1000¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡Ä¡Ä¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÊJ-POP¤Î¡Ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¶¯ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¥¸¥ã¥º¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¤½¤³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤Êý¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Photo by Yoshiharu Ota
¡½¥í¥Ð¡¼¥È¤µ¤ó¤È¥³¥â¥ó¡¢¥¨¥ê¥«¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐ¼ã¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼þ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤Û¤Ü»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡£¥Ý¥Ã¥×¤È¥¸¥ã¥º¤Ï¥¹¥Ñ¥Ã¡ÊÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤È¤¢¤ëÂçÊª²Î¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ù¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈà¤Ë²»¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¤¯¤À¤¹¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢R&B¡¢¥¸¥ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Æ±¤¸À¤³¦¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤è¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤È¤«¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼µé¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â½»¤ó¤Ç¤ëÀ¤³¦¤«¤é¤·¤Æ°ã¤¦¤·¡¢¶â¤Î¤«¤±Êý¤«¤é¤·¤Æ¥±¥¿°ã¤¤¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤â¤´°ì½ï¤¹¤ëÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊªÈÎ¤Ç¤ÏËÍ¤Î´é¤ËJazz¤È½ñ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£°ìÊý¡¢¾åÈ¾´ü¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿À±Ìî¸»¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥»ÌÀ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ÆMC¤ÇÍí¤à¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ËèÅÙÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤¤¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ï¤ê¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£²¶¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÀÎ¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èà¼«¿È¤â¥µ¥¤¥É¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤·¤Í¡£Î¢Êý¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¤·¡¢¼«Á³¤È´Ø·¸À¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤Í¡£¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤â¤½¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÂçÊª¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
Photo by Yoshiharu Ota
ÀÐ¼ã¡§¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È±éÁÕ¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆóÃÊ³¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÇºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤ÆÇä¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¸½¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¶ù¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤µ¡ª¡¡¤¿¤À¸½¾ì¤Ç»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Î±éÁÕ¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´¶·ã¤·¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤Ç¤â¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤«¤¤Á¤ó¤ÈÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¿§¡¹¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ´Éô¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤²Ô¤®¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤È°ìÀÚÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤«¾è¤Ã¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Î´ð½à¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÀÚ°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¤¡£
¡½ÌÀ³Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¡ØIn My Element¡Ù°Ê¹ß¤Î²¶¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤«¶¦±é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤òÂåÂØ²ÄÇ½¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È»Å»ö¤µ¤»¤é¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²¶¤¬¤ä¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÂç¶â¤òÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¤ò³ç¤Ã¤ÆÀþ°ú¤¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤³¤½¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£²¶¤¬¤É¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤·ÃÎ¤ê¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¤·¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¶¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÀþ°ú¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¥²¥¹¥È¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î·Á¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÐÅù¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤«¤Í¡£²¶¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¡×¤ÎÃÊ³¬¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ÎÏÈ¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥½¥í¤Î¤È¤¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ë¤âÁê±þ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ËºÇÄã¸Â¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£²¶¤Ë¤Ï²¶¤ÎÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
¤½¤ì¤Ëº£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤¬¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤âÍè¤¤¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤è¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡£
ÀÐ¼ã¡§¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Photo by Yoshiharu Ota
²»³Ú³èÆ°¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©
¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤ÀÐ¼ã¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«½Ù¤ÎÌ¼¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÈÓ¤ò¿©¤¦Á°¤Ë¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢½Ù¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤éÌ¼¤µ¤ó¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«⁉¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤Ì¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£²¶¤Ë¤â5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£
¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÆñ¤·¤¤¡ª¡¡ºòÆü¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢º£¤¹¤°¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤Ã¤ÆÂçµã¤¤·¤À¤¹»ÏËö¤Ç¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£FaceTime¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆµñÈÝ¤é¤ì¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§Æ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤À¤è¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤â²æ¤¬»Ò¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÁª¤ó¤À¤«¤é¤Ë¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤À¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¤¤Ä¤â¿È¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤ë»×¤¤¤À¡£¤À¤«¤éËè²ó¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï»³¤Û¤É¥ª¥â¥Á¥ã¤òÊú¤¨¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ë¤Æ¡¢¶¦±é¸å¤ÎÊúÍÊ¡ÊPhoto by Yoshiharu Ota¡Ë
ÀÐ¼ã¡§²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÄ¹´ü¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤ÐÌ¼¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤«¤Ã¤¿1ºÐ¤È¤«2ºÐ¤Îº¢¤È¤«¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§»Ò¶¡¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Î¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£³Ø¹»¤â¤Ê¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±µÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤äÂÚºßÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£2Ç¯Á°¡Ê¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈÅìµþ¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ø±é¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤òÅìµþ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿´ü´ÖÂÚºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÄ¹¤á¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤È¥Û¥ê¥Ç¡¼¤òÍí¤á¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£
ÀÐ¼ã¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§²¶¤Ï»Å»ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ó¥Ã¥·¥ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä»Å»ö¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀïÎ¬¤À¤Í¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¤È¤³¤í°ìÈÖ¤ÎºÇÁ±ºö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÉã¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È¤½¤Î·Ð¸³¤¬Ì¼¤ÎÌò¤ËÎ©¤Äµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¼ÂºÝ¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÉã¿Æ¤ÎÇØÃæ¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ó¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢MPC¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Î³Ú²°¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¤Ï¤Þ¤À¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤¬´é¤òÇÁ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿²»¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ä¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤ê²¿¤â¤«¤â¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤Ë°Õ¼±¤ÎÊÒ¶ù¤Î¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬¾Íè¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤äÌ¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
Photo by Yoshiharu Ota
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã½Ù¤Î¶¦±é¡ÊPhoto by Yoshiharu Ota¡Ë
¡ÖÎ¾Êý¡×¤«¤é¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÀÐ¼ã¡§¡ÖËÜÊª¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Í³¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¡Ê°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬¤«¤Ê¤êÌÜ¤Ç¹ç¿Þ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÐ¼ã¡§¡Ö¼¡¤Ï·¯¤Î»þ´Ö¤À¡ª ¤â¤Ã¤È¹Ô¤±¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥É¡Î¥Ð¡¼¥Ë¥¹¡¦¥È¥é¥ô¥£¥¹¶¡ÊBa¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡ÊDr¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ò¡¦¥µ¥ó¥À¥ó¥¹¡ÊDJ¡Ë¡Ï¤Ë¤è¤ë¡ÖFind You¡×¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥É¤ÈÀÐ¼ã¤Î¥Ä¥¤¥ó¥É¥é¥àÊÔÀ®¤Ç¡ÖRise and Shine¡×¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÀÐ¼ã¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Û¥í¥Ù¥Ã¥¯¡ÊBa¡Ë¤Î¥È¥ê¥ªÊÔÀ®¤Ç¡ÖJellys Da Beener¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÊPhoto by Yoshiharu Ota¡Ë
¡Ê¢¨¤³¤³¤Ç¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡Ë
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ø¡¼¥¤½Ù¡¢Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¡©
ÀÐ¼ã¡§ºÇ¹â¤À¤è¡ª
¡½¤Þ¤º¡¢¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Î¼ñ»Ý¤òÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î°ìÎ®¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¸¥ã¥º¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀÐ¼ã½Ù¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£Èà¤ÏÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤Õ¤à¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥·¡¼¥ó¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤ä¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥º¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¤½¤¦¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌò³ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ê¤ã¤â¤¦¡¢º£¸À¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤ä¥É¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥³¥¤¥Ä¡¢º£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Ç¤Ã¤«¤¤²Ö¥Þ¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ö²¶¤Ã¤Æ¥¤¥¤Àþ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¿®¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤âÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀèÇÚ¤¬¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸÷±É¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¡½¤¢¤Ê¤¿¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¼ê¤â¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈà¤é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤Þ¤µ¤Ë·¯¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï²¿¤â²¶°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤½¤¦¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÅ·¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò³ä¤Ê¤ó¤À¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Èâ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³«¤±¤ëÌò¤Ã¤Æ¤ï¤±¡£¤½¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Í³¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ°¤¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¡£²¿¤·¤íÊÄº¿Åª¤Ê¶È³¦¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÄ¤¸¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò³«¤¯¤Î¤¬²¶¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤¦¡£Èâ¤ò³«¤±¤Æ¡Ø¤Û¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Ê¤è¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¸¥ã¥º³¦¤Ç¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î²¿Ëç¤«¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡ØMood¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢¡ØCanvas¡Ù¡Ê2005Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡ØIn My Element¡Ù¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡ØDouble Booked¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Ë¤·¤í¡¢Á´ÊÔ¥¸¥ã¥º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÏÈ×¤ò¸Ç¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¡ØBlack Radio¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Î¾Êý¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¶¤Ï¤¤¤Þ¤ä¿·¤·¤¤Èâ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£Î¾Êý¤«¤é¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊÒÊý¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÊý¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯´Ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ØBlack Radio¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢µ¡¤¬½Ï¤¹¤Î¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¸¥ã¥º¤Ë¼¡¤°¥¸¥ã¥º¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥¸¥ã¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖRise and Shine¡×¡ÖJellys Da Beener¡×¡Ê¶¦¤Ë¡ØCanvas¡Ù¼ýÏ¿¡Ë
¡½ÀÐ¼ã¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÀÐ¼ã¡§¥¸¥ã¥º¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º¥·¡¼¥ó¤Ë¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë»þ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥º¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¥¸¥ã¥º¤Î¼«Í³¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤º¤Ã¤È¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤³¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëº¤Æñ¤µ¤ÎÂçÈ¾¤ò¼«Ê¬¤Ï²óÈò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¥¸¥ã¥º³¦¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿º¤Æñ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ½é¤Î²¿Ç¯¤«¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¥¸¥ã¥º¤ËÊô»Å¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ½é¤Ë¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ï¤º¡£ºÇ½é¤Ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥¸¥ã¥º¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤ÏÌä²°¤¬²·¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê»öÎã¤ÏÊ¹¤¤¤¿»î¤·¤¬¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¹¤é²¼ÀÑ¤ß¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤Þ¤º¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¸µ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ê¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡ØHead Hunters¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤Î½çÈÖ¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£¤¿¤À¤Þ¤¢¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¥¸¥ã¥º·Ù»¡¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥¸¥ã¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿Í¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤ó¤À¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§Ã¯¤«¤é¤â²¿¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Í¡£²¿¤â¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¾ÚÌÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¡Ö²¿¤Æ¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À⁉¡×¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢²¿¤«¤·¤é°ã¤¦¡¢²áµî¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¾Ú¤À¤«¤é¡£ÉáÄÌ¤ËÃ¯¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¥ï¡¼¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡×¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¿¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤ÊÈâ¤ò³«¤¯Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò²ó¤ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢½Ù¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤ÏÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Í¡¹¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯ÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¤¬Èâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Å·Ì¿¤Ç¤¢¤ê¥®¥Õ¥È¤À¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ì³¤á¤ëÌò³ä¤Ê¤ó¤À¡£Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤ÆÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤ÈãÉ¾¤ÎÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÌò²ó¤ê¤À¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¸¥ã¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤À¤Î¡Ö¼ÙÆ»¡×¤À¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤À¤Î¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä»ÈÌ¿¤Ê¤ï¤±¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥º·Ù»¡¤¬¤É¤ó¤Ê¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡ØMood¡Ù¡ØCanvas¡Ù¡ØIn My Element¡Ù¡ØDouble Booked¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õäÆ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡¢¡Ö²¿¤«Ê¸¶ç¤Ç¤â¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£ÉÃ¤ÇÌÛ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤¦¤ë¤»¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¨¡×¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¢¤Ê¤¿¤Î²»³Ú¤òÊ¹¤¤¤¿¤éÈãÈ½¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Þ¥¸¤Ç¤½¤¦¡£µÏ¿¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ë·Á¤È¤·¤Æ¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£
¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Öº£¡×¤òÀ¸¤¤í
¡½ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤à¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§²¶¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¡¢·Á¤òÊÑ¤¨Â³¤±¤Æ¡¢Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÎò»Ë¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥ã¥º¤Î¿¿¿ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¥¸¥ã¥º¤Ï1920Ç¯Âå¡¢30Ç¯Âå¡¢40Ç¯Âå¡¢50Ç¯Âå¡¢60Ç¯Âå¡¢70Ç¯Âå¡¢80Ç¯Âå¡¢¤½¤·¤Æº£¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¥À¥á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¤à¤·¤í¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤Î¿¿¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤«¤é¡£ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤À¡£·è¤·¤Æ²áµî¤Î»þÂå¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï²áµî¤Î»þÂå¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þÂå¤òÈ¿±Ç¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î»þÂå¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£¥Ç¥å¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥ó¥È¥ó¤â¡¢¥»¥í¥Ë¥¢¥¹¡¦¥â¥ó¥¯¤â¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤Î»þÂå¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥¸¥ã¥º¤ÎÎò»Ë¤À¡£´ûÀ®»ö¼Â¤ò¤Ê¤¾¤ë¤¿¤á¤Î²»³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤Î»þÂå¤´¤È¤Î¡Öº£¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÎò»Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£º£¤Ï²áµî¤È¤Ê¤êÎò»Ë¤È¤Ê¤ë¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤òÀ¸¤¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤Ê¡ª
Photo by Yoshiharu Ota
ÀÐ¼ã¡§ËÍ¤â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥µ¥¤¥É¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÅö¤Ê¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥º¤Î¥È¥ê¥ª¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥È¥ê¥ª¤â¤ä¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢ÂçÊÔÀ®¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Äº£¤Ï¿§¡¹Ãµ¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£º£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀÐ¼ã½Ù¤Î»þÂå¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¿§¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ï¤¤¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤ó¤À¡ª¡¡½Ù¤¬º£¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´ÖÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤é¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤»þ´ü¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤¬¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï°ìÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àµ¹¶Ë¡¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤³¤ì¤À¤±ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤êµ¡²ñ¤Ê¤ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÁ´Éô¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²¿¤«¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ó¥·¥Ã¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤½¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Photo by Yoshiharu Ota
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§²¶¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡ÖÉ÷¡×¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡Ö¤µ¤¢¡¢º£°ìÈÖ²¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÉ÷¤À¡©¡¡º£¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÃ¤À¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¤½¤ì¤¬Ç¯Ã±°Ì¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡¢2Ç¯¤´¤È¤Ë²¿¤«¤·¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·µ¤¤òÆÉ¤à¤ß¤¿¤¤¤ËÉ÷¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼«Ê¬¤Ë°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ëÉ½¸½¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±»þ¤Ë3¤Ä¤â4¤Ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ì¤Ä°ì¤Ä¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤Ï¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤¤¤Í¡£²¶¤Ê¤ó¤«µîÇ¯¡¢Apple Music¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò4Ëç½Ð¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡ª¡¡¤·¤«¤â¡¢Â®¹¶¤Çºî¤Ã¤ÆÂ®¹¶¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬°î¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Î®¤ìÀ±¤ß¤¿¤¤¤Ë¥·¥å¡¼¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤é½Ö»þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¾ï»þÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢Apple¤«¤é¡Ö4Ëç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¡Ö1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢¥Ï¥¤¡¢°ìÃú¾å¤¬¤ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢½Ö»þ¤Ë¥Ñ¥Ñ¡¼¥Ã¤È½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤à¤·¤í¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¤½¤ì¤é¤ÏSpotify¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤â½Ð¤ëÍ½Äê¤À¡£¤·¤«¤â¡¢10·î¤Ë¤Ï¤â¤¦1Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈNY¤Ç¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤À¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤¿²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¿·ºî¤â½Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤Þ¤À¤É¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¸«¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£
¥Ý¥Ã¥×¤ÎÀ¤³¦¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£
¡½ÀÐ¼ã¤µ¤ó¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾õ¶·¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±éÁÕ¤¹¤ë²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿ôÉ´¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÂç²ñ¾ì¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¤È¡£
ÀÐ¼ã¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤â¼ã¤¤º¢¡¢¥³¥â¥ó¤ä¥¨¥ê¥«¡¦¥Ð¥É¥¥¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¥¹¥¿¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤Ç¤â±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Å»ö¤È¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤è¡£°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥â¥¹¡¦¥Ç¥Õ¤ä¥³¥â¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤È»Å»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¤â°ì½ï¤Ç¡¢2Ëü¤È¤«2Ëü5Àé¿Í¤Îµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë300¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤ËÌá¤Ã¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Íîº¹¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¡¢¡Ê¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤ËÌá¤ë¤È¡Ë¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Ïµá¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¾®¤µ¤¤¥Ï¥³¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¥°¥Ã¤È¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£µðÂç¤Ê²ñ¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤ÆÌ´¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£2Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÆÌ©¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤¤¤¤¥Ï¥³¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ëè²óÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡£²¿½½Ç¯¤âÆ±¤¸300¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥Ï¥³¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¸¤ã¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é»É·ã¤È¤«¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤ì¤ë¤·¡¢Ì¥¤»Êý¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È³Î¼Â¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÄÞº¯¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤Í¡£ÍÆñ¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÊª¤Ï¡¢²û¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¾Ò²ð¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¥Ô¥¢¥Î¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡¢¡ØBlack Radio¡ÙÀä»¿È¯ÇäÃæ¡ª¡×¤Ã¤Æ2Ëü¿Í¤ÎµÒ¤ÎÁ°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥³¥â¥ó¤ä¥¨¥ê¥«¤â¤½¤¦¡£¡Ö¡ØBlack Radio¡Ù¤Ï»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤ÇÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î²¿¿Í¤«¤¬¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÎØ¤¬300¿Í¡¢400¿Í¡¢500¿Í¡¢1000¿Í¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡Ä¡Ä¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÊJ-POP¤Î¡Ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¶¯ÎÏ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¥¸¥ã¥º¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¤½¤³¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤Êý¤Îµ÷Î¥¤¬±ó¤¤¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Photo by Yoshiharu Ota
¡½¥í¥Ð¡¼¥È¤µ¤ó¤È¥³¥â¥ó¡¢¥¨¥ê¥«¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¶á¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
ÀÐ¼ã¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤ä¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼þ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¤Û¤Ü»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡£¥Ý¥Ã¥×¤È¥¸¥ã¥º¤Ï¥¹¥Ñ¥Ã¡ÊÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤È¤¢¤ëÂçÊª²Î¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î²»¤ò²¼¤²¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ù¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈà¤Ë²»¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¤¯¤À¤¹¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¢R&B¡¢¥¸¥ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢Æ±¤¸À¤³¦¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤è¡£¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤È¤«¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼µé¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â½»¤ó¤Ç¤ëÀ¤³¦¤«¤é¤·¤Æ°ã¤¦¤·¡¢¶â¤Î¤«¤±Êý¤«¤é¤·¤Æ¥±¥¿°ã¤¤¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐ¼ã¡§¼«Ê¬¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º£Æü¤â¤´°ì½ï¤¹¤ëÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÊªÈÎ¤Ç¤ÏËÍ¤Î´é¤ËJazz¤È½ñ¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£°ìÊý¡¢¾åÈ¾´ü¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿À±Ìî¸»¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥»ÌÀ¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ÆMC¤ÇÍí¤à¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ËèÅÙÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤¤¤Í¡¢¤½¤ì¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ï¤ê¤È¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£²¶¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÀÎ¤«¤é¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤·¡¢¼þ¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡£Èà¼«¿È¤â¥µ¥¤¥É¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤·¤Í¡£Î¢Êý¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¤·¡¢¼«Á³¤È´Ø·¸À¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤Í¡£¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤â¤½¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Ï¥³¤Ç±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÂçÊª¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
Photo by Yoshiharu Ota
ÀÐ¼ã¡§¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È±éÁÕ¤¹¤ëºÝ¡¢¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆóÃÊ³¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÇºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤ÆÇä¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ï¿§¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¸½¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤Ê¤ó¤Æ¶ù¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤µ¡ª¡¡¤¿¤À¸½¾ì¤Ç»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Î±éÁÕ¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´¶·ã¤·¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£
¤Ç¤â¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤«¤¤Á¤ó¤ÈÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¤¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¿§¡¹¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ´Éô¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤²Ô¤®¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤È°ìÀÚÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤«¾è¤Ã¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤Î´ð½à¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°ìÀÚ°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¤¡£
¡½ÌÀ³Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¡ØIn My Element¡Ù°Ê¹ß¤Î²¶¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤«¶¦±é¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤òÂåÂØ²ÄÇ½¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È»Å»ö¤µ¤»¤é¤ì¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö²¶¤¬¤ä¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÂç¶â¤òÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢Ê¢¤ò³ç¤Ã¤ÆÀþ°ú¤¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤³¤½¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£²¶¤¬¤É¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤Ç¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã¯¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤·ÃÎ¤ê¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¤·¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¶¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÀþ°ú¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¥²¥¹¥È¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î·Á¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÐÅù¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤«¤Í¡£²¶¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¡×¤ÎÃÊ³¬¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶¦±é¤¹¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ÎÏÈ¤òÀß¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥½¥í¤Î¤È¤¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ë¤âÁê±þ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ËºÇÄã¸Â¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£²¶¤Ë¤Ï²¶¤ÎÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤ËË»¤·¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£
¤½¤ì¤Ëº£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¼«Ê¬¤¬¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤âÍè¤¤¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤è¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡£
ÀÐ¼ã¡§¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Photo by Yoshiharu Ota
²»³Ú³èÆ°¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©
¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤Ã¤ÀÐ¼ã¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«½Ù¤ÎÌ¼¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÈÓ¤ò¿©¤¦Á°¤Ë¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢½Ù¤Î±ü¤µ¤ó¤«¤éÌ¼¤µ¤ó¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«⁉¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤é¤·¤¤Ì¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£²¶¤Ë¤â5ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£
¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÆñ¤·¤¤¡ª¡¡ºòÆü¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢º£¤¹¤°¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤Ã¤ÆÂçµã¤¤·¤À¤¹»ÏËö¤Ç¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£FaceTime¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆµñÈÝ¤é¤ì¤ë¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§Æ¬¤ÎÄË¤¤ÌäÂê¤À¤è¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤ë¤Î¤â²æ¤¬»Ò¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡Ä¡Ä¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÁª¤ó¤À¤«¤é¤Ë¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤Æ»¤À¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤¬²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤¤¤Ä¤â¿È¤¬°ú¤Îö¤«¤ì¤ë»×¤¤¤À¡£¤À¤«¤éËè²ó¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï»³¤Û¤É¥ª¥â¥Á¥ã¤òÊú¤¨¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡£
¡ÖJAZZ NOT ONLY JAZZ II¡×¤Ë¤Æ¡¢¶¦±é¸å¤ÎÊúÍÊ¡ÊPhoto by Yoshiharu Ota¡Ë
ÀÐ¼ã¡§²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Îã¤¨¤ÐÄ¹´ü¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡Îã¤¨¤ÐÌ¼¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤«¤Ã¤¿1ºÐ¤È¤«2ºÐ¤Îº¢¤È¤«¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§»Ò¶¡¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Î¤Û¤¦¤¬¤à¤·¤í³Ú¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£³Ø¹»¤â¤Ê¤¤¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±µÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤äÂÚºßÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£2Ç¯Á°¡Ê¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈÅìµþ¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¸ø±é¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤òÅìµþ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿´ü´ÖÂÚºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤âÄ¹¤á¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤È¥Û¥ê¥Ç¡¼¤òÍí¤á¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡£
ÀÐ¼ã¡§¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§²¶¤Ï»Å»ö¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤â»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥Ó¥Ã¥·¥ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä»Å»ö¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤ò²ÈÂ²¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀïÎ¬¤À¤Í¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¤È¤³¤í°ìÈÖ¤ÎºÇÁ±ºö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÉã¿Æ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È¤½¤Î·Ð¸³¤¬Ì¼¤ÎÌò¤ËÎ©¤Äµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£
ÀÐ¼ã¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡§¼ÂºÝ¡¢16ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Î¥é¥¤¥ê¡¼¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÉã¿Æ¤ÎÇØÃæ¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¥Ó¡¼¥È¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢MPC¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤ËÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Î³Ú²°¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬ÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£¤Ï¤Þ¤À¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¢¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤¬´é¤òÇÁ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¼ª¤Ë¤·¤¿²»¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿¸÷·Ê¤ä¶õµ¤´¶¤À¤Ã¤¿¤ê²¿¤â¤«¤â¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³Î¼Â¤Ë°Õ¼±¤ÎÊÒ¶ù¤Î¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬¾Íè¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤äÌ¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
Photo by Yoshiharu Ota
