「本日は授賞式への出席がかなわず、大変残念に思っております。今回このようにご評価いただきましたことを光栄に思います。これからも自身の体と向き合いながら、日々の小さなケアの積み重ねを大事にして参りたいと存じます」

こうコメントが読み上げられたのは、女優の米倉涼子（50）。

これは10月6日に都内で行われた「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式での一幕で、式には20代部門の郄橋ひかる、30代部門の仲里依紗といった人気女優が出席したのだが、オーバー40ty部門を受賞した米倉の姿はそこにはなかった。

「ピンズバNEWS」は10月3日に、米倉が同イベントを“体調不良”を理由に欠席することが決まったと報じており、6日には「東スポWEB」が、米倉サイドにはかなり前に受賞を伝えており、その際は授賞式にも参加する意向だったと報じている。

’11年には30代部門で受賞したこともある繋がりの深い授賞式を直前に欠席した米倉だが、ここ最近“ドタキャン”が続いているようだ

「米倉さんが参加予定だった9月17 日に行われたセレクトショップのリニューアルオープンのセレモニーを直前に体調不良で欠席し、25日に行われるはずだった海外高級車ブランドの日本法人が行うプレス発表会にいたっては米倉さんが就任予定だったアンバサダーを直前に辞退したことにより、イベントそのものがなくなったと『NEWSポストセブン』が報じています。体調不良でのイベント欠席自体は珍しくないことですが、直前でのアンバサダー辞退はかなり珍しいので、業界内でも心配する声があがっています」（芸能関係者）

また1週間に一度以上の頻度で更新されることが多かった米倉の公式インスタグラムも8月19日を最後に更新が止まったまま。さらに、そのことについて米倉からアナウンスは現時点ではない。

さらに、米倉の周辺ではもう一つ“異変”が起こっていた。

「今年7月1日に、有名人材紹介企業の『アクシスコンサルティング株式会社』が、米倉さんを新CMのキャラクターに起用したことを発表。同日から関東エリアで米倉さんが出演するCMも放送を開始していました。起用理由について、同社は《米倉さんがこれまでのキャリアの中で常に挑戦を続け、自らの道を切り拓いてこられた姿が、当社が目指す“人の可能性を信じ、その能力を活かす”というブランド思想と深く共鳴することから実現いたしました》と説明しており、CMの内容もまさに米倉さんの力強いイメージにぴったりなものでした。

しかし、いつの間にかYouTube上で公開されていたCM動画が見られなくなっているんです。同社のHPを見ても、米倉さんの素材も見当たらず、もしかしたら高級車ブランドのアンバサダーのように、なんらかの事情で米倉さんサイドからCM契約の終了を申し出た可能性もあるかもしれませんね」（前出・芸能関係者）

CM動画について、確認したところもともと公開されていたURLをクリックすると、確かに「再生リストが存在しません」と表示され、削除された様子であることがわかった。

6月12日に参加した高級腕時計ブランドのイベントに姿を見せた際は、一部ファンから“激ヤセ”ぶりを心配されていた米倉。“異変”が続いているが、深刻な体調不良でないことを祈るばかりだ――。