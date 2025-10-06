実話にゾッ…里帰りした妻が3年半帰ってこない理由とは？
漫画「里帰りした妻が帰ってこない」は実話を元にした作品です。夫・勇人は双子の娘を授かった喜びも束の間、妻が里帰りから帰ってこないまま、3年半という長い月日が流れます…。ついに離婚を覚悟した勇人に明かされたのは、想像もしてなかった妻の「秘密」でした。
なぜ、妻は帰ってこなかったのでしょうか？
妻と子どもと「普通の幸せな生活」を夢見ていたのに…
妻の実家から、お金を無心される夫・勇人…。妻は何を隠しているのでしょうか？
＞＞【まんが】里帰りした妻が帰ってこない
続いて紹介するのは、こちらの漫画の【続編】です。
家族としてうまくやっていける？
妻と娘は夫の元に戻ってきたのですが、夫の両親も姉も妻の咲希を信用することはありませんでした。
夫・勇人は、義母とのことを思い出し、もしまた妻の咲希と双子を連れて行かれたらと思うと不安な日々を過ごしていて…。
＞＞【続編】里帰りした妻が帰ってこない
この作品は、夫婦のすれ違い、家族の形とは…？を問いかけます。実話を元にしているからこその、リアルでスリリングな展開。この結末はぜひ本編で！
＞＞里帰りした妻が帰ってこない
＞＞【続編】里帰りした妻が帰ってこない
(ウーマンエキサイト編集部)
