米沢市の上杉神社近くの住宅地で6日午前、クマが目撃され警察などが警戒にあたっています。クマは2頭の親子で現在も空き家敷地内のやぶに居座っているとみられています。市によりますと午後5時前2頭のうち1頭が猟友会が設置した箱ワナにかかったということです。



米沢市環境課によりますと、午前9時15分に米沢市丸の内1丁目にある空き家の敷地内のやぶで体長50センチほどのクマが目撃されました。その後、消防のドローンで現場周辺を確認したところ午前10時50分ごろ、もう1頭のクマを発見しました。このクマの大きさは分かっていませんが、2頭は親子で現在もやぶの中に居座っているとみられ、地元猟友会が箱ワナを2つ設置し市と警察などが警戒にあたっています。

市によりますと午後5時前このうち1頭が箱ワナにかかったとみられるということです。

現場は米沢市中心部の住宅地で、付近には上杉神社もあり日中は観光客でにぎわう場所となっています。また、クマの出没にともない現場周辺の道路では警察などによる交通規制が行われています。クマの出没を受け近藤洋介市長は住宅地に出たクマに対し市町村長が猟銃の使用を許可する「緊急銃猟」を判断しました。



米沢市・近藤洋介市長「現時点では日没なので一旦解除。担当部長などの報告を受け緊急銃猟の要件に合致すればあす発令することは十分ある」



市は箱ワナにかかっていないクマがもう1頭いるため、6日夜から7日午前5時にかけ職員が警察とともに交代で現場の監視を続けるということです。

